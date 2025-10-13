INS confirmă o nouă creștere a inflației în septembrie, pe fondul scumpirilor la bunuri și servicii. Veniturile angajaților au înregistrat o scădere pentru a doua lună consecutivă.

Rata anuală a inflaţiei a urcat în septembrie 2025 la 9,88%, față de 9,85% în august, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la mărfurile nealimentare (+11,09%) și serviciile (+10,36%), în timp ce alimentele s-au scumpit cu 7,86%.

„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%”, precizează comunicatul INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost de 8,6%, iar rata medie anuală a modificării preţurilor de consum din ultimele 12 luni s-a situat la 6,1%.

Isărescu: „Trei șocuri majore care vor fi resorbite”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, explică actualul vârf de inflație printr-o serie de șocuri externe și interne, care au dus la creșteri ample ale prețurilor.

„S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an și asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale… Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa, şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 – 9,7 vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri”, a spus Isărescu.

El a explicat că printre cauze se numără liberalizarea pieței energiei electrice, majorarea TVA (de la 19% la 21%) și creșterea accizelor, cu un impact total de peste 4 puncte procentuale asupra inflației.

BNR a revizuit în creștere prognoza pentru finalul anului 2025 la 8,8% – probabil peste 9%, urmând ca inflația să revină la circa 3% la sfârșitul lui 2026.

Salariile scad: românii simt tot mai puternic presiunea scumpirilor

Pe fondul creșterii prețurilor, veniturile au scăzut pentru a doua lună consecutivă. În august 2025, câştigul salarial mediu brut a fost de 9.002 lei, cu 199 lei (-2,2%) mai puțin decât în iulie, iar câştigul net s-a redus la 5.387 lei, în scădere cu 130 lei (-2,4%).

Cele mai mari salarii s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei) și industria petrolieră (11.649 lei), în timp ce cele mai mici au fost raportate în textile (3.341 lei) și hoteluri și restaurante (3.367 lei).

INS explică scăderea veniturilor prin lipsa primelor ocazionale acordate în lunile anterioare, reduceri ale producției, încasări mai mici și concedii de odihnă în care nu s-au acordat tichete sau alte beneficii.

