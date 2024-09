Cifra de afaceri din industrie, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, a înregistrat o creștere de 4,8% în primele șapte luni ale anului 2024, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Această evoluție pozitivă a fost determinată în principal de avansul de 5,6% înregistrat de industria prelucrătoare, în timp ce industria extractivă a înregistrat o scădere semnificativă de 16,6%.

Pe categorii industriale majore, creșteri importante s-au remarcat în industria bunurilor de capital, cu un avans de 9%, în industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 5,1%, și în sectorul energetic, unde cifra de afaceri a crescut cu 3,5%.

De asemenea, industria bunurilor de uz curent a înregistrat o creștere de 3,3%, iar cea a bunurilor intermediare de 2%.

În luna iulie 2024, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 10,5%, datorită performanțelor în industria prelucrătoare (creștere de 10,9%) și în industria extractivă (creștere modestă de 0,2%).

De asemenea, sectoare precum industria energetică (plus 16,8%), bunurile de capital (plus 13,1%), bunurile de folosință îndelungată (plus 10,7%) și bunurile de uz curent (plus 10,3%) au contribuit la această evoluție pozitivă.

Față de luna iunie 2024, cifra de afaceri din industrie a înregistrat o creștere de 3,2% în iulie, susținută de avansul din industria extractivă (plus 10,3%) și cea prelucrătoare (plus 3%). În funcție de marile grupe industriale, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în industria energetică (plus 12,5%), bunurile de uz curent (plus 7,8%) și bunurile intermediare (plus 4,3%).

Totuși, industria bunurilor de capital a consemnat o scădere de 2%.