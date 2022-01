Primarul din Sinaia are Omicron. Cum se simte Vlad Oprea

Primarul din Sinaia are Omicron. Vlad Oprea a fost infectat în trecut și Covid-19, Edilul a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.

Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat, marţi, într-o postare pe pagina sa de socializare, că este infectat cu varianta Omicron a noului coronavirus, relatează Agerpres.Conform sursei citate, edilul a făcut un test după ce a prezentat unele simptome.

Primarul din Sinaia, infectat cu Omicron, are simptome ușoare

În mesajul postat pe rețeaua de socializare, primaruldin Sinaia, Vlad Oprea, a mărturisit că va lucra timp de 14 zile de acasă, deoarece a intrat în carantină. Potrivit spuselor sale, el nuare o formă gravă a bolii.

„14 zile lucrez online. Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleşeală şi am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron. Continui munca de la distanţă alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiţi precauţi şi să respectaţi regulile de protecţie. Împreună trecem peste toate!”, a scris Oprea pe Facebook.

Vlad Oprea și-a pozat biroul gol. A spus că va reveni la muncă peste 14 zile. Deocamdată, lucrează din carantină

În octombrie 2020, primarul staţiunii Sinaia a fost internat pentru îngrijiri medicale după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

