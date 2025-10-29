Coreea de Nord a lansat marți o rachetă de croazieră mare-sol în largul coastei sale de vest, cu doar o zi înainte ca președintele american Donald Trump să sosească în Coreea de Sud, potrivit agenției oficiale KCNA, citată de AFP.

Rachetele lansate de către Coreea de Nord au fost lansate vertical și au zburat timp de mai bine de două ore, a relatat miercuri KCNA.

Testul a fost supervizat de Pak Jong Chon, un înalt oficial nord-coreean, care a declarat că au fost obținute „succese importante” în dezvoltarea „forţelor nucleare” ale țării, văzute drept un mijloc esențial de descurajare militară.

Kim Jong Un, din nou absent de la lansare

Deși liderul nord-coreean Kim Jong Un supervizează frecvent testele de armament, el nu a fost prezent la lansarea de marți, notează aceeași sursă.

Absența sa vine la doar o săptămână după un alt test de rachete hipersonice, la care dictatorul nu a participat și care, de asemenea, nu l-a menționat în raportul oficial al KCNA.

Trump: „Mi-ar plăcea mult” o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

În timpul turneului său asiatic, Donald Trump a reiterat dorința de a relua dialogul direct cu regimul de la Phenian.

„Mi-ar plăcea mult” să mă întâlnesc cu Kim Jong Un în cadrul acestui turneu, a declarat fostul lider american.

Ultima întrevedere dintre cei doi a avut loc în 2019, în Zona Demilitarizată (DMZ) care separă cele două Corei.

