Verificările au vizat modul de desfășurare a gărzilor, timpul de reacție al medicilor în situații de urgență, dar și prezența pacienților internați

Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, Ionuț Popovici, a anunțat că a descoperit grave nereguli, în urma unui control inopinat, efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Acesta a catalogat situația din unitatea medicală, drept „dezastru” și a acuzat conducerea spitalului de lipsă de implicare și de management defectuos.

Potrivit declarațiilor sale, verificările au vizat modul de desfășurare a gărzilor, timpul de reacție al medicilor în situații de urgență, dar și prezența pacienților internați. Popovici susține că, în ultimii ani, CJAS Caraș-Severin a atras atenția conducerii spitalului asupra problemelor identificate, propunând și soluții, dar acestea au fost ignorate.

„Am constatat nepăsare, amatorism managerial și o inerție periculoasă. Concluzia: dezastru”, a transmis oficialul, într-o postare pe o rețea socială. El a precizat că o parte dintre constatările echipei de control au fost înaintate organelor abilitate, ceea ce înseamnă că o anchetă mai amplă ar putea fi deschisă.

Popovici a mai subliniat că nu acceptă controale de formă și că, din punct de vedere legal, pacienții pot fi externați, nu „învoiți”, cum se practică uneori în spital.

Reamintim că, pe 15 septembrie, un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă a spitalului s-a rupt sub greutatea sa, incident care a dus deja la declanșarea unei anchete penale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube