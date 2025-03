Piața neagră a țigărilor a ajuns la 10% din consum în ianuarie 2025, marcând o creștere față de nivelul de 9,1% înregistrat în noiembrie 2024. Acest procent depășește media anuală din 2024, care s-a situat la 9%, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Regiunea cea mai afectată de comerţul ilegal cu produse din tutun este vestul ţării, cu 14,8% în ianuarie 2025, în creştere cu 3,5 puncte procentuale faţă de noiembrie 2024.

„Până acum, nord-estul României era cea mai vulnerabilă zonă, însă aici contrabanda a scăzut cu 5,8 puncte procentuale, ajungând la 12,3%. Creșteri semnificative au fost înregistrate în sud, unde piața neagră a crescut cu 7,6 puncte procentuale, atingând 11,5%, și în centrul țării, cu 3,6 puncte procentuale, până la 3,6%”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research, potrivit Ziarului Financiar.

Principalele surse ale produselor ilegale

În ceea ce privește proveniența țigaretelor de contrabandă, cea mai mare pondere o are categoria Duty Free (35,2%), urmată de Bulgaria (32%). În schimb, importurile ilegale din Republica Moldova au scăzut considerabil, cu 13,1 puncte procentuale, ajungând la 10,5%.

Ileana Dumitru, Director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT, a explicat că predominanța produselor Duty Free și din Bulgaria pe piața neagră este influențată de politica fiscală:

„România aplică cele mai mari taxe pentru produse din tutun din Uniunea Europeană raportat la veniturile populației și puterea de cumpărare. Fiind în vecinătatea unor țări cu produse mai ieftine, țara noastră devine atât un punct de tranzit, cât și o destinație pentru comerțul ilicit.”

Impactul contrabandei asupra economiei și măsurile necesare

Reprezentanții industriei tutunului subliniază că evoluția pieței negre este influențată de factori economici și politici, iar stabilitatea fiscală este esențială pentru a combate fenomenul.

„Cea mai mare creștere a contrabandei s-a înregistrat în sud, probabil din cauza diferenței de accize dintre România și Bulgaria, în contextul aderării la spațiul Schengen. Sperăm ca această creștere să fie temporară și să nu devină o tendință. Pentru a preveni o escaladare a comerțului ilegal, este necesară o politică fiscală coerentă și măsuri ferme din partea autorităților”, a declarat Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România, potrivit ZF.

În 2024, Poliția de Frontieră Română a confiscat 2,8 milioane de pachete de țigări, evaluate la aproximativ 60 de milioane de lei. În aceeași perioadă, au fost capturate peste 13.900 kg de tutun vrac și 1.300 kg de tutun pentru narghilea.

„Contrabanda cu tutun este una dintre principalele infracțiuni la frontierele României. Pe parcursul anului 2024, am confiscat peste 29 de milioane de țigarete și peste 20 de tone de tutun. De asemenea, am deschis 487 de dosare penale și am cercetat 711 persoane”, a precizat chestorul de poliție Aurel Dobre, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.

Companiile de tutun rămân printre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, virând anual aproximativ 22 de miliarde de lei din accize, TVA și alte taxe.