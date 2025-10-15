După ani în care Tesla domina piața electrica și BYD era percepută doar ca un imitator, raportul de forțe s-a inversat.

Anul trecut, peste 95% din livrările Tesla au provenit din doar două modele: Model 3 și Model Y, potrivit Financial Times.

Însă cererea globală încetinește, iar concurența se intensifică. Răspunsul lui Elon Musk: reducerea prețurilor și strategia agresivă de volum, pentru a compensa marjele mai mici.

Lansarea Model Y Standard, la 39.990 USD/EUR, marchează intrarea Tesla în segmentul mediu de SUV-uri, unde BYD părea de neclintit.

Duelul modelelor: Model Y vs BYD Sealion 7

Principala rivalitate se conturează între Tesla Model Y Standard și BYD Sealion 7.

Sealion 7: autonomie 456 km, accelerație 0–100 km/h în 4,5 secunde, interior minimalist premium.

Model Y Standard: autonomie 516 km, accelerează în 6,8 secunde, dar oferă rețeaua globală Supercharger ca avantaj major.

Paradoxal, în Europa, BYD a ajuns mai scumpă decât Tesla, cu diferențe de peste 30% pe anumite piețe.

Avantaje și provocări pentru BYD

BYD rămâne competitivă datorită lanțului complet integrat și bateriilor LFP Blade, cu un cost redus de 52 USD/kWh în China, conform S&P Global Mobility. Totuși, costurile de transport, adaptarea la reglementări internaționale și logistica complicată reduc avantajul competitiv.

Pe de altă parte, reducerile de preț ale Tesla au adus o creștere a livrărilor cu 38% în 2023, până la 1,81 milioane de vehicule, cu estimări de 300.000 unități suplimentare anual.

O luptă cu două tăișuri pentru Tesla

Strategia de reducere a prețurilor consolidează cota de piață pe termen scurt, însă subțiază marjele de profit. Tesla, cu o valoare bursieră de 1,4 trilioane USD, depinde în continuare de doar două modele pentru peste 75% din venituri.

BYD, obișnuită cu războaiele de preț din China, se află într-o poziție dificilă pe piețele internaționale, unde trebuie să-și alinieze prețurile fără a compromite marjele profitabile.

