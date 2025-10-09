Autoritățile americane deschid o nouă anchetă privind tehnologia „full self-driving” de la Tesla, după zeci de accidente

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a deschis o nouă investigație asupra tehnologiei „Full Self-Driving” (FSD) a companiei Tesla, după ce a primit zeci de sesizări privind incidente în care vehiculele au trecut pe roșu, au circulat pe contrasens sau au provocat accidente rutiere soldate cu răniți.

Potrivit documentelor publicate marți, NHTSA a identificat 58 de rapoarte de incidente în care automobilele Tesla, aflate în modul de conducere autonomă, au încălcat legile de circulație, fără ca șoferii să fie avertizați în prealabil.

Noua anchetă vizează aproximativ 2,9 milioane de vehicule, practic toate modelele Tesla echipate cu sistemul FSD, în oricare dintre cele două versiuni existente. Versiunea „Full Self-Driving (Supervised)”, clasificată drept sistem de asistență de nivel 2, cere șoferului să fie atent permanent la drum, în timp ce o altă versiune, aflată în teste, promite o conducere complet autonomă – promisiune repetată de Elon Musk de mai mulți ani, dar încă neîndeplinită.

Ancheta vine pe fondul unei serii de investigații similare asupra funcțiilor de conducere asistată ale Tesla, unele dintre ele fiind legate de accidente grave sau fatale. Compania a precizat în mod repetat că sistemul FSD nu permite o conducere complet autonomă și că șoferii trebuie să fie pregătiți să intervină în orice moment.

CITEȘTE ȘI – Franța anunță că va aproba bugetul pentru 2026 și va respecta angajamentele față de UE

Cazul reaprinde controversele privind siguranța tehnologiei Tesla, la doar câteva luni după ce un juriu din Miami a decis că producătorul este parțial responsabil pentru un accident mortal produs în 2019 în Florida, implicând sistemul „Autopilot”, o tehnologie diferită de FSD. Verdictul a obligat compania să plătească peste 240 de milioane de dolari despăgubiri, sumă pe care Tesla a anunțat că o va contesta.

Tesla se confruntă și cu alte anchete federale, inclusiv una legată de funcția „Summon”, care permite mașinii să se deplaseze singură către șofer, și o alta privind întârzierea raportării accidentelor către autorități, contrar reglementărilor NHTSA.

Investigațiile de acest tip pot duce la rechemări în service (recall-uri) dacă autoritățile descoperă deficiențe sistemice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.