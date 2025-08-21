Condamnarea lui Vlad Pascu, definitivă: 10 ani de închisoare pentru tragedia de la 2 Mai

Curtea de Apel Constanța a confirmat pedeapsa și a redus despăgubirile pentru una dintre familii

Vlad Pascu, tânărul responsabil pentru accidentul de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor trei, va rămâne definitiv cu pedeapsa de 10 ani de închisoare.

Decizia Curții de Apel Constanța

Joi, Curtea de Apel Constanța a respins apelurile formulate atât de Pascu, cât și de procurori și de familiile victimelor, care solicitau o pedeapsă mai mare. Astfel, hotărârea Judecătoriei Mangalia din ianuarie 2025 rămâne în vigoare. Singura modificare adusă privește despăgubirile: familia uneia dintre victime va primi 20.000 de euro, în loc de 50.000.

Accidentul din 19 august 2023

Tragedia a avut loc pe DN39, între Vama Veche și 2 Mai, în dimineața zilei de 19 august 2023. Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, a intrat cu mașina într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului. Două persoane, o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani, și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Pascu a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins rapid în Vama Veche. Testele au arătat că se afla sub influența cocainei, amfetaminei și metamfetaminei.

Reținerea și erorile autorităților

În seara aceleiași zile, Pascu a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv. La scurt timp, au ieșit la iveală grave nereguli în modul în care polițiștii acționaseră înainte de tragedie: Pascu fusese oprit în trafic cu doar câteva ore înainte de accident, iar în mașina lui fuseseră găsite droguri. Totuși, el nu a fost testat pentru substanțe interzise, lucru care ar fi putut preveni tragedia. În urma scandalului, mai mulți șefi din Poliția Constanța au fost demisi sau și-au dat demisia.

Reacția Ministerului de Interne

Un raport prezentat de ministrul Cătălin Predoiu a confirmat că agenții implicați au încălcat procedurile: nu au ridicat plăcuțele de înmatriculare, nu au pornit la timp camerele de corp și nu au dus șoferul la spital pentru recoltarea de probe biologice. În plus, nu i-au verificat corespunzător pe pasagerii lui Pascu, deși asupra lor au fost găsite substanțe suspecte.

Dosarele penale și anchetele ulterioare

După accident, părinții lui Pascu au intrat și ei în atenția DIICOT: mama a fost acuzată că a încercat să intimideze martori, iar tatăl – de deținere ilegală de muniție. Pascu însuși a fost trimis în judecată și pentru trafic și consum de droguri.

Procesul și controversele

Procesul lui Vlad Pascu a fost marcat de amânări, acuzații de lipsă de profesionalism și proteste publice. Prima judecătoare a fost criticată pentru atitudinea sa și a cerut abținerea, însă ulterior a rămas în dosar. În cele din urmă, Pascu a fost judecat în procedură simplificată, ceea ce i-a redus pedeapsa cu o treime.

Verdictul final

După un proces plin de tensiuni și dezbateri publice aprinse, hotărârea de 10 ani de închisoare a devenit definitivă la aproape doi ani de la tragedia care a șocat România.