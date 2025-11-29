Un cod galben de ploi abundente este valabil de sâmbătă până duminică în zece județe și în municipiul București, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp, a transmis ANM.

Precipitații și la munte: ninsoare și strat de zăpadă

Meteorologii precizează că temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune un strat de zăpadă de 5…15 cm, în special în Carpații Meridionali.

Cantități de apă estimate până la finalul codului galben

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 50 l/mp, avertizează ANM.

