Cod galben de ploi abundente în zece județe și București: cantități de apă de peste 50 l/mp în zone izolate

MeteoȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Un cod galben de ploi abundente este valabil de sâmbătă până duminică în zece județe și în municipiul București, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp, a transmis ANM.

Precipitații și la munte: ninsoare și strat de zăpadă

Meteorologii precizează că temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune un strat de zăpadă de 5…15 cm, în special în Carpații Meridionali.

Cantități de apă estimate până la finalul codului galben

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 50 l/mp, avertizează ANM.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Ultima oră
Pe aceeași temă

