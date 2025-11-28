5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialMeteoVremea 1 decembrie 2025: ceață persistentă, nori joși și temperaturi scăzute în...

Vremea 1 decembrie 2025: ceață persistentă, nori joși și temperaturi scăzute în multe regiuni ale țării

SocialMeteoȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Vremea 1 decembrie 2025: ceață persistentă, nori joși și temperaturi scăzute în multe regiuni ale țării
Foto - Unsplash

Vremea de 1 decembrie. Românii care se pregătesc să marcheze Ziua Națională a României vor avea parte de o vreme schimbătoare, cu episoade de ceață și nori joși în numeroase zone ale țării. Meteorologii au anunțat prognoza pentru intervalul 1 decembrie, ora 08:00 – 2 decembrie, ora 08:00, iar estimările indică o atmosferă rece și variabilă, specifică debutului calendaristic de iarnă.

Vremea 1 decembrie

Potrivit specialiștilor, cerul va fi în mare parte acoperit în nord, nord-est și centru, unde local se vor semnala ploi slabe, iar la altitudini mari, în zonele montane, sunt posibile precipitații mixte. În sud și vest vremea va fi ușor mai blândă, cu perioade de cer variabil, însă diminețile și serile vor fi dominate de nori joși și ceață persistentă.

Vântul va sufla slab până la moderat pe tot parcursul intervalului, iar fenomenul de ceață se va instala cu precădere noaptea, reducând vizibilitatea pe anumite segmente de drum. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 12 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî de la -2 până la 6 grade, în funcție de regiune.

Alba Iulia: vreme rece, nori și vizibilitate redusă pe timpul nopții

La Alba Iulia, condițiile meteo vor fi în concordanță cu specificul perioadei. Cerul va rămâne predominant noros, iar probabilitatea de ploaie slabă este redusă, mai ales în prima parte a intervalului. Pe timpul nopții, ceața va deveni un fenomen prezent, putând afecta vizibilitatea pe șosele și deplasările matinale.

CITEȘTE ȘI – Ciclonul mediteranean lovește România: răcire bruscă, ploi torențiale și ninsori în zonele montane

În ansamblu, 1 Decembrie se anunță o zi rece, cu puține momente însorite și cu pericol crescut de ceață, în special în zonele depresionare și pe drumurile naționale. Autoritățile recomandă atenție sporită la volan și adaptarea vitezei în funcție de condițiile de trafic.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Sergio Ramos pleacă din Mexic! Fundașul legendar nu se retrage și își caută o nouă echipă la 39 de ani

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Spaniolul va părăsi Monterrey la finalul lui 2025, dar vrea să joace și în 2026: „Nu am de gând să mă opresc”Cariera lui Sergio...

Craiova e aproape de primăvara europeană! Calculele calificării după victoria cu Mainz, scor 1-0, în Conference League

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Cu 7 puncte și golaveraj zero, Universitatea Craiova e la o singură victorie distanță de o calificare istorică în fazele eliminatorii ale competiției.Universitatea Craiova...

Marian Vanghelie, executat silit de ANAF pentru peste 13,7 milioane de lei

Justiție Narcis Rosioru - 0
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, pentru recuperarea sumei...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.