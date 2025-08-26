După aproape o lună de la blocarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, PSD își reia participarea la ședințele coaliției de guvernare.

Președintele interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor fi din nou prezenți la discuții, dar numai pentru a aborda restanțele legate de pachetul fiscal și administrație.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției, pentru a discuta exclusiv despre aceste restanțe,” a declarat Grindeanu, explicând că întâlnirile vor fi concentrate pe modificările propuse la pachetul doi de măsuri fiscale.

Modificări în calculul capitalului social și al contribuției la asigurările sociale

Surse politice au precizat că, în cadrul ședinței de luni seară, s-au făcut modificări la capitolul capitalului social al firmelor, cu praguri mai ridicate: 500 lei pentru o cifră de afaceri de până la 400.000 lei, 5.000 lei pentru cifre de până la 7 milioane de lei și 90.000 lei pentru peste 7 milioane de lei.

De asemenea, baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru activitățile independente urmează să fie de 72 de salarii minime pe an.

Posibile modificări legislative și de reorganizare a unor instituții

Grindeanu a menționat că și-au propus să găsească o formă de a aproba pachetul fiscal în Parlament vineri, pentru a evita ruperile și crizele politice.

Există și indicații de posibile modificări legate de comasarea sau desființarea unor instituții publice sau de numirile în conducerea companiilor de stat, după cum susține liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.

„Sunt instituții mamut cu sute de angajați, în timp ce activitatea lor poate fi realizată de ChatGPT sau de un singur angajat,” a spus Pălărie într-o declarație.

