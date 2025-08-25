Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Reuniunea anuală a diplomației românești, că România sprijină ferm consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul său. În opinia sa, acest demers transmite un semnal clar de solidaritate și de forță într-un context geopolitic aflat într-o transformare accelerată.

Grindeanu a subliniat că marile discuții privind viitorul Europei și al lumii, purtate în prezent la nivel internațional, au o miză „fără precedent” și că România trebuie să-și facă vocea auzită și respectată. În privința apărării, a insistat că doar o cooperare reală între NATO și Uniunea Europeană poate garanta securitatea continentului, pledând totodată pentru o abordare mai activă și strategică în politica externă europeană.

„Avem nevoie de o industrie de apărare integrată la nivel european, iar România trebuie să devină un actor esențial în acest proces. Proiectele lansate recent arată că potențialul nostru nu este doar teoretic, ci concret”, a mai declarat Grindeanu.

Oficialul social-democrat a amintit că parteneriatul transatlantic rămâne crucial pentru securitatea și prosperitatea țării, în special prin rolul strategic al României la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. El a adăugat că România nu doar susține intensificarea prezenței americane, ci dorește și extinderea colaborării cu Washingtonul în domenii, precum securitatea, energia, infrastructura și investițiile strategice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube