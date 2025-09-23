Social-democrații cer menținerea plafonării, avertizând că renunțarea la măsură ar putea genera scumpiri și un nou val inflaționist

Marți, de la ora 13:00, liderii Coaliției de guvernare se reunesc la Palatul Victoria, pentru a tranșa două subiecte tensionate: soarta plafonării adaosului comercial la produsele de bază și reforma administrației publice locale. Discuțiile reunesc reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților naționale, într-un context în care fiecare partid vine cu poziții divergente.

Social-democrații cer menținerea plafonării, avertizând că renunțarea la măsură ar putea genera scumpiri și un nou val inflaționist, în timp ce premierul Ilie Bolojan și o parte dintre liberali se opun. Dacă șeful Guvernului nu cedează, PSD este pregătit să promoveze proiectul direct în Parlament.

Pe masa discuțiilor se află și reforma administrației locale, acolo unde propunerile de reducere a posturilor sau a cheltuielilor au provocat ample dispute. Premierul Bolojan insistă pe eliminarea a 13.000 de posturi ocupate, în timp ce PSD și UDMR se opun, invocând riscul ca multe primării să rămână fără resurse. Mai mulți edili, inclusiv din tabăra liberală, avertizează că măsurile ar putea genera costuri electorale grele.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube