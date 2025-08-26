Ciprian Ciucu dezminte așa-zisul „scandal” din ședinta Coaliției: „Titlu halucinant”

Contrar titlurilor apărute în presă, ședința Coaliției de la Guvern nu a fost marcată de tensiuni sau conflicte între lideri, spune Ciprian Ciucu. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a părăsit sediul Guvernului după aproximativ 30 de minute, însă plecarea sa nu a avut nicio legătură cu un scandal, ci cu finalizarea unei discuții civile și tehnice.

„Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției, după ce citesc un titlu halucinant:

<UPDATE Scandal la ședința Coaliției? Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE>

Nu, nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Presedinte a venit, a discutat cu sefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esentiale și a plecat.

E ca la Radio Erevan: <e adevărat că tovaroșul X si cu tovaroșul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreeat cum vor proceda în viitor.>”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu dezminte așa-zisul „scandal” din ședinta Coaliției

Ședința, la care a participat și Președintele României, a fost dedicată abordării unor chestiuni extrem de tehnice, iar dialogul dintre participanți a fost constructiv. Liderii partidelor au convenit asupra punctelor esențiale și asupra modului de implementare a acestora, iar apoi fiecare și-a continuat agenda proprie.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 București, participant la ședință, a comparat situația cu celebrul umor de tip „Radio Erevan”: „e adevărat că tovaroșul X si cu tovaroșul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreeat cum vor proceda în viitor.”

