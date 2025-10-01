Ciprian Ciucu anunță că va începe regenerarea urbană a peste 72000 metri pătrați ce țin de Calea Crângași

Peste 72.000 de metri pătrați vor fi reabilitați prin regenerarea urbană a Căii Crângași, după ce Consiliul Local Sector 6 a adoptat, în ședința de marți, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea trotuarelor, spațiilor verzi și a pistelor de biciclete din acest proiect, costul total fiind de peste 40 de milioane de lei, potrivit primarului Ciprian Ciucu.

El a precizat marți, pe pagina sa de Facebook, că proiectul de regenerare urbană a Căii Crângași are trei obiective de investiții distincte: trotuarul nord, trotuarul sud și Parcul Codreanu.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, zona care va fi reabilitată se întinde pe o suprafață de aproximativ 72.400 de metri pătrați și include, pe lângă Calea Crângași, mai multe artere adicente: străzile Gheorghe Saidac, Nucoșoara, Mihai Zamfirescu și 9 Mai, precum și bulevardele Constructorilor și Ceahlăul.

Primarul a punctat că principalele intervenții vor fi: reabilitarea și extinderea trotuarelor, crearea de piste de biciclete, amenajarea și extinderea spațiilor verzi, reorganizarea locurilor de parcare și refacerea Parcului Codreanu.

Schimbările vor avea loc pentru toate facilitățile urbane

Ciprian Ciucu a spus că durata totală de realizare a investiției este estimată la 20 de luni.

Conform edilului Sectorului 6, intersecțiile Căii Crângași cu arterele secundare vor fi reconfigurate, prin extensia trotuarelor și montarea stâlpilor delimitatori, astfel încât să fie mărită vizibilitatea și sporită siguranța pietonilor.

El a menționat că pe partea cu trotuarul de nord se va amenaja pistă de biciclete de-a lungul Căii Crângași, adiacent trotuarelor sau spațiilor verzi, pentru a fi protejați bicicliștii de circulația auto.

De asemenea, Ciprian Ciucu a afirmat că, pe partea cu trotuarul de sud, banda dedicată rețelei de transport în comun va fi utilizată și ca pistă de biciclete. El a precizat că spațiile verzi vor fi refăcute, se vor elimina arborii uscați și se vor planta alții în locul lor, dar și arbuști, flori, gazon, plante, inclusiv senzoriale pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit primarului Ciucu, se vor reconfigura locurile de parcare, se vor monta stații de încărcare electrică, se vor face locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, se va implementa sistemul de irigații automat și se va reface sistemul de iluminat public.

