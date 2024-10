Premierul Marcel Ciolacu a confirmat, în urma unei informații prezentate în premieră de Profit.ro, că noua lege a salarizării va fi implementată, la solicitarea Comisiei Europene, doar atunci când România își va ajusta deficitul bugetar sub 5% din PIB.

Premierul susține că această reducere este realizabilă „în următorii doi ani” și crede că investițiile record anunțate pentru anul viitor vor contribui semnificativ la diminuarea deficitului, având un impact pozitiv asupra economiei.

Pentru anul în curs, deficitul bugetar este estimat la 7,9% din PIB, iar datele arată că acesta a crescut deja la 5,44% din PIB după primele nouă luni, de la 4,57% înregistrat la opt luni.

Ciolacu a explicat că planul fiscal pe șapte ani, convenit cu Comisia Europeană, nu prevede introducerea de noi impozite pe muncă.

El a subliniat că noua lege a salarizării va fi aplicată atunci când deficitul bugetar va ajunge la 5%.

„Am avut o discuție de șase luni sau de un an de zile de breaking news-uri în care vin taxe noi. N-au venit. Am avut, pe urmă, șase luni discuții de TVA-ul, se mărește … de apocalipsă. Pe urmă am avut discuții de impozite noi pe muncă. Nu sunt în acest plan. Pentru că am negociat un plan pe șapte ani. Ei ce ne cer? Dom-le, rămâneți în anvelopa în care sunteți! Și aveți două condiții: ori veniți cu noua lege a salarizării pe care trebuie să venim și o puneți în aplicare când ajungeți la 5% deficit, lucru care nu va fi foarte greu în următorii doi ani, dar continuați ritmul acesta de investiții”, a declarat Ciolacu, conform News.ro.

Planul fiscal pe șapte ani, un document de peste 120 de pagini care va fi trimis Comisiei Europene, prevede, de asemenea, implementarea unei reforme fiscale în anul următor, bazată pe recomandările Băncii Mondiale, care vizează actualizarea regulilor de impozitare și a bazelor de impozitare pentru diverse categorii fiscale.

Planul menționează că noua lege a salarizării va fi aplicată simultan pentru toate categoriile profesionale, în conformitate cu cadrul bugetar structural pe termen mediu și în funcție de capacitatea fiscală permisă de traiectoria de ajustare a deficitului bugetar în perioada 2025-2031. De asemenea, se preconizează limitarea sporurilor la 20% din salariul de bază.