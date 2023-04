Chitaristul trupei The Script, Mark Sheehan, a murit la 46 de ani

Mark Sheehan, îndrăgitul chitarist și co-fondator al trupei The Script, a murit la vârsta de 46 de ani.

Trupa a anunțat vestea tragică într-o postare pe rețelele de socializare.

„Mult iubitul soț, tată, frate, coleg de trupă și prieten Mark Sheehan a decedat astăzi în spital. Familia și grupul le cer fanilor să le respecte intimitatea în aceste momente tragice”, se arată în postarea de pe Instagram.

Sheehan a fondat trupa în 2001 la Dublin, alături de Danny O’Donoghue și Glen Power. Sheehan și O’Donoghue au fost prieteni din copilărie și foști membri ai trupei Mytown, notează People.

Trupa a continuat să lanseze șase albume de studio și este cunoscută mai ales pentru piesele „Breakeven”, „Hall of Fame” și „The Man Who Can’t Be Moved”. Albumul lor de debut a ajuns pe locul 1 atât în Regatul Unit, cât și în Irlanda. Cel mai recent proiect al lor cu muzică originală a fost „Sunsets & Full Moons” din 2019. De asemenea, au lansat un single intitulat „Dare You to Doubt Me” în septembrie anul trecut.

În 2021 și la începutul anului 2022, The Script a susținut o serie de concerte în Statele Unite fără Sheehan care a petrecut mai mult timp cu familia sa, a declarat O’Donoghue, în vârstă de 42 de ani, pentru Sunday World în mai anul trecut.

„Copiii lui aveau nevoie de un tată, iar soția lui avea nevoie de un soț”, a spus el.

„A fost motorul trupei The Script pentru atât de mult timp. I-am spus că dacă vrei să îți iei puțin timp pentru familia ta ești mai mult decât binevenit și insist să te duci și să o faci”, a spus el, adăugând că s-a întors „revigorat”.

Trupa era programată să o susțină pe artista Pink în turneul ei din Marea Britanie în luna iunie.

