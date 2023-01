China înregistrează primul declin demografic din ultimii 60 de ani. Nici România nu stă bine la acest capitol

Pentru prima dată în ultimele șase decenii, populația Chinei a scăzut anul trecut, deoarece numărul deceselor a fost mai mare decât cel al nașterilor, notează euronews.com.

Țara avea 1,41175 miliarde de locuitori la sfârșitul anului 2022, potrivit cifrelor publicate de Biroul Național de Statistică, o scădere de 850.000 de persoane.

Nu numai că rata natalității Chinei este în scădere, dar populația îmbătrânește și ea, iar experții avertizează că acest lucru va duce la un cocktail demografic sumbru care va reduce forța de muncă a națiunii, îi va seca sistemul de pensii și ar putea avea repercusiuni economice grave mult dincolo de granițele sale.

Dar, în timp ce criza demografică din China ocupă primele pagini ale ziarelor, este greu de ignorat faptul că și populația Uniunii Europene îmbătrânește și ea și că, de doi ani încoace, este în scădere.

Populația Europei scade după decenii de creștere

Populația UE a crescut de la 354,5 milioane de locuitori în 1960 la 446,8 milioane în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 26%. Aceasta înseamnă un plus de 92,3 milioane de persoane, mai mult decât populația Germaniei, cel mai mare membru al blocului, cu 83 de milioane de persoane.

Cu toate acestea, ritmul de creștere a populației a încetinit în ultimele decenii, iar în ultimii doi ani, populația totală a UE a scăzut, deși nu în fiecare stat membru.

În total, 10 țări au înregistrat o scădere a populației între 2021 și 2022, cele mai mari scăderi fiind raportate în Italia (-253.100 de locuitori), Polonia (-185.800), România (-163.600), Croația (-157.300), Bulgaria (-77.600), Grecia (-74.800), Ungaria (-41.800), Slovacia (-25.100), Letonia (-17.500) și Slovenia (-1.800).

Creșteri au fost observate în 17 țări, primele cinci fiind Franța (+185.900 de locuitori), Olanda (+115.300), Germania (+82.100), Belgia (+76.400) și Suedia (+73.000).

Țările UE cu cea mai mică medie de vârstă

Populația în vârstă, definită ca fiind cea cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, reprezintă peste 64% din populația UE, conform datelor din 2021.

Peste 10 % din populația UE are între 15 și 24 de ani, peste 32 % are între 25 și 49 de ani, iar aproape 21 % are între 50 și 64 de ani.

În 2021, vârsta medie a populației UE era de 44,1 ani, în creștere de la 41,6 ani în 2011.

Se preconizează că această vârstă medie va continua să crească până la 48,8 ani în 2100. Aceasta înseamnă că jumătate din populația UE va fi mai în vârstă de 48,8 ani, în timp ce cealaltă jumătate va fi mai tânără.

În 2021, Cipru avea cea mai mică vârstă medie, de 38 de ani, iar Italia cea mai mare, de 47,6 ani.

