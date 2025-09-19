China dezvăluie costul modelului său de AI: 294.000 de dolari pentru R1, provocând discuții la nivel global

Dezvoltatorul chinez de inteligență artificială DeepSeek a anunțat că instruirea modelului său R1, axat pe raționament, a costat doar 294.000 de dolari, o sumă mult mai mică decât estimările pentru sistemele similare din SUA. Dezvăluirea, publicată în revista Nature, subliniază potențialul dezvoltării AI la costuri reduse și ridică întrebări privind poziția Chinei în cursa globală pentru inteligență artificială.

China dezvăluie costul modelului său de AI

Compania, cu sediul în Hangzhou și condusă de fondatorul Liang Wenfeng, a precizat că modelul R1 a fost antrenat pe un cluster de 512 procesoare Nvidia H800, timp de 80 de ore. De asemenea, DeepSeek a confirmat pentru prima dată că a folosit procesoare A100 în fazele preliminare de experimentare. În comparație, firmele americane precum OpenAI au raportat costuri de milioane de dolari pentru instruirea modelelor fundamentale, evidențiind diferența semnificativă în resurse.

Abordarea low-cost a DeepSeek a stârnit controverse. Anumite oficialități și companii din SUA au pus la îndoială legalitatea echipamentului utilizat, mai ales în contextul restricțiilor impuse exportului de procesoare Nvidia H100 și A100. DeepSeek a clarificat că toate procesoarele H800 au fost achiziționate legal și că A100 au fost folosite doar în fazele inițiale de experimentare.

Compania a răspuns, totodată, acuzațiilor că ar fi „distilat” modelele OpenAI în propriile sale modele. Deși datele folosite pentru instruirea lui R1 includeau pagini web cu răspunsuri generate de OpenAI, DeepSeek a subliniat că acest lucru a fost incidental și nu intenționat. Firma apără tehnica de distilare ca o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți performanța AI și a extinde accesul la tehnologia avansată.

Dezvăluirea DeepSeek este probabil să reaprindă discuțiile despre costurile dezvoltării AI, competiția internațională și implicațiile apariției unor sisteme AI cu costuri reduse provenite din China pentru dominația tehnologică globală.

