Nothing transformă carcasele de căști în microfoane inteligente – Ear 3

Compania britanică Nothing a anunțat joi noul său model de căști wireless, Ear 3, care aduce o funcție inedită pe piața audio: un sistem de microfoane integrat direct în carcasa de încărcare.

Numit „Super Mic”, sistemul folosește două microfoane și poate fi activat printr-un buton dedicat, marcat vizibil cu „Talk”. Utilizatorii îl pot folosi pentru apeluri, note vocale sau memorii în aplicația AI Essential Space de pe telefoanele Nothing. Totuși, căștile trebuie scoase din carcasă și conectate la telefon, ceea ce limitează scenariile de utilizare.

Reprezentanții Nothing susțin că sunetul înregistrat prin carcasă este mai clar decât cel captat de microfoanele căștilor. Deși funcția nu este compatibilă cu aplicațiile native de cameră de pe iOS și Android, va fi disponibilă în aplicații video terțe precum Blackmagic, ceea ce o poate face atractivă pentru creatori de conținut.

Pe lângă Super Mic, Ear 3 păstrează designul semi-transparent specific brandului, disponibil în negru sau alb, cu elemente metalice adăugate pentru rezistență și performanță mai bună a antenei. Căștile oferă:

difuzoare de 12 mm ,

, suport pentru spatial audio și LDAC Hi-Res ,

și , un EQ personalizat prin test auditiv în aplicație,

5,5 ore autonomie cu ANC activat și până la 22 de ore cu carcasa ,

și până la , încărcare wireless.

