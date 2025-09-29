China condamnă la moarte 11 membri ai unei familii mafiote implicate în fraude și trafic la granița cu Myanmar

Un tribunal din orașul Wenzhou a pronunțat luni sentințe extrem de dure împotriva clanului Ming, o familie mafiotă acuzată că a condus timp de ani buni o rețea de fraude, cazinouri ilegale, trafic de droguri și prostituție în orașul Laukkai din Myanmar, aproape de granița cu China.

China condamnă la moarte 11 membri ai unei familii mafiote

Potrivit presei de stat chineze, 11 membri ai familiei Ming au fost condamnați la moarte, alți cinci au primit pedepse capitale cu suspendare de doi ani, 11 au fost condamnați la închisoare pe viață, iar restul au primit pedepse între 5 și 24 de ani. În total, 39 de membri ai clanului au fost judecați în acest dosar.

Instanța a stabilit că, începând din 2015, gruparea a generat venituri ilegale de peste 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari) din fraude online, cazinouri clandestine și alte activități criminale. În plus, familia Ming este acuzată că a fost responsabilă pentru moartea mai multor muncitori forțați din centrele de scam, unii fiind chiar împușcați pentru a fi împiedicați să se întoarcă în China.

Laukkai, oraș odinioară liniștit din statul Shan, a fost transformat de patru mari familii mafiote, inclusiv clanul Ming, într-un centru regional al crimei organizate, unde mii de persoane erau exploatate în așa-numitele „fabrici de scam-uri”. Potrivit ONU, fenomenul a fost atât de extins încât a fost numit „scamdemia”, peste 100.000 de străini fiind forțați să muncească în fraude online care vizau victime din întreaga lume.

CITEȘTE ȘI – Volodimir Zelenski și Nicușor Dan felicită țara vecină pentru votul pro-european: Rusia „nu a reușit să destabilizeze Republica Moldova”

Cel mai cunoscut complex al clanului Ming era „Crouching Tiger Villa”, unde muncitorii erau bătuți și torturați pentru a rămâne la „locul de muncă”.

Lovitura decisivă împotriva familiei a venit în urmă cu doi ani, când o alianță de grupuri insurgente a preluat controlul asupra unor zone vaste din statul Shan, inclusiv Laukkai, cu sprijinul tacit al Chinei. Patriarhul familiei, Ming Xuechang, s-a sinucis, iar alți membri au fost extrădați.

Prin aceste condamnări, Beijingul transmite un mesaj clar că nu va tolera afacerile ilegale de la frontierele sale, în special cele care exploatează cetățeni chinezi. Totodată, presiunea exercitată de China a determinat și alte țări, precum Thailanda, să ia măsuri similare împotriva rețelelor de scam-uri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.