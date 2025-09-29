Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, într-un discurs video la un forum de securitate de la Varșovia, că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova, chiar și după ce a cheltuit resurse enorme”.

Volodimir Zelenski a subliniat că „influența subversivă a Rusiei nu se va extinde mai departe în Europa” și a felicitat-o pe președinta Maia Sandu „pentru această victorie importantă”, dorindu-i succes în continuare.

Zelenski a adăugat că „activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat”.

Președintele ucrainean a apreciat, totodată, colaborarea internațională care a sprijinit Moldova în apărarea împotriva amenințărilor externe.

România își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj de respect pentru alegătorii basarabeni, evidențiind „demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”.

El a precizat că România va continua să sprijine Republica Moldova în parcursul său european, indiferent de orientarea politică a cetățenilor: „România va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”.

PAS păstrează majoritatea în Parlamentul de la Chișinău

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, ar putea menține majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, procesate în proporție de 99,12%.

Anterior, agenția de presă oficială a statului rus anunțase prematur victoria formațiunilor de opoziție, bazându-se doar pe rezultatele din țară și ignorând diaspora.

