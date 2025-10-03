Alegătorii din Republica Cehă votează vineri și sâmbătă într-un scrutin parlamentar considerat decisiv. Rezultatul ar putea provoca tensiuni cu Uniunea Europeană pe teme de migrație, politică climatică și sprijin pentru Ucraina.

Sondajele favorizează revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babis, care promite creșteri salariale și stimularea economiei, reducând în același timp ajutorul acordat Ucrainei.

Creșterea inflației după pandemie și războiul din Ucraina au afectat veniturile reale ale cetățenilor, reducând popularitatea guvernului de centru-dreapta condus de prim-ministrul Petr Fiala și de coaliția Spolu, concentrată pe reducerea deficitului bugetar.

Cehii sunt obișnuiți cu schimbările frecvente: niciun guvern nu a câștigat un al doilea mandat din 1996. Babis este aliat al lui Viktor Orban în grupul „Patrioții pentru Europa” din Parlamentul European și are o poziție ambivalentă față de sprijinul acordat Ucrainei.

Poziția lui Babis privind Ucraina

Babis a declarat într-o dezbatere televizată:

„Nu avem bani aici pentru poporul nostru. Programul nostru vizează o viaţă mai bună pentru cetăţenii cehi… Nu suntem în Ucraina.”

Aceasta indică o posibilă reducere a implicării Cehiei în proiecte precum „Inițiativa cehă” de furnizare a armamentului Ucrainei.

Formațiunea ANO și provocările guvernării

Partidul ANO, condus de Babis, ar putea obține peste 30% din voturi, dar fără aliați majori, va avea nevoie de sprijinul unor partide mici anti-UE sau anti-NATO pentru a forma guvernul.

Babis trebuie să gestioneze și probleme legale: deținerea unui imperiu chimic și alimentar îl obligă să evite conflictele de interese, iar un proces pentru acuzații de fraudă legate de subvenții UE vechi de peste 15 ani îl urmărește, acuzații pe care le neagă.

Posibilități pentru Spolu

Coaliția Spolu ar putea păstra majoritatea doar dacă partidele mici nu ating pragul de 5% necesar intrării în parlament, scenariu considerat puțin probabil conform sondajelor.

Secțiile de votare se deschid vineri de la ora 14:00 (15:00, ora României) până la 22:00 și sâmbătă de la 8:00 până la 14:00. Rezultatele preliminare sunt așteptate sâmbătă după-amiază.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.