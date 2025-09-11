Ce spune Nicușor Dan despre alegerile anticipate: „O instabilitate pe care România…”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seara, într-o intervenție la B1 TV, că nu se pune problema organizării de alegeri anticipate, pe care le consideră o sursă de instabilitate politică într-un moment extrem de delicat pentru țară.
Nicușor Dan, despre alegerile anticipate
Șeful statului a subliniat că România traversează o perioadă economică dificilă și că orice formă de instabilitate ar putea afecta grav relația cu instituțiile financiare internaționale.
Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă. Suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat, și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolută în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate, a declarat Nicușor Dan, pentru sursa citată.
