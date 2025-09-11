George Simion, reacție după uciderea lui Charlie Kirk: „Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul”

De către

Liderul AUR, George Simion, a comentat asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre apropiații președintelui Donald Trump, într-o postare pe rețeaua X.

„Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai SUA, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua”, a transmis George Simion.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University.

Lider al mișcării „Make America Great Again”, Kirk era considerat unul dintre cei mai fideli susținători ai lui Donald Trump.

Reacția președintelui american

„Sunt cuprins de durere și furie”, a declarat Donald Trump într-un mesaj video, după confirmarea morții lui Kirk.

Autoritățile americane au anunțat că autorul crimei este căutat încă de miercuri seară.

„A fost un asasinat politic”, a declarat guvernatorul statului Utah. Incidentul a avut loc în timp ce Kirk discuta cu studenții prezenți, fiind împușcat cu un singur glonț în zona gâtului.