Camera Deputaților a respins miercuri proiectul legislativ inițiat de AUR și SOS România, care urmărea limitarea atribuțiilor Curții Constituționale în privința procesului electoral prezidențial.

Inițiativa a apărut pe fondul anulării scrutinului prezidențial și propunea modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR.

Proiectul a fost respins cu 206 voturi „pentru” respingere, 80 „contra” și 11 abțineri, majoritatea parlamentară blocând astfel demersul opoziției.

Conținutul proiectului respins

Conform propunerii, CCR ar fi trebuit să confirme sau să invalideze rezultatul alegerilor prezidențiale exclusiv pe baza probelor și a dispozițiilor legale.

Textul prevedea că „invalidarea oricărui tur se poate face numai în baza unei contestații temeinic motivate și pentru motive constând în fraude grave, nefiind posibilă atât revenirea asupra hotărârii pronunțate, cât și invalidarea din oficiu a întregului proces electoral după validarea unui tur de scrutin”.

Simion critică majoritatea și îl acuză pe Nicușor Dan

Liderul AUR, George Simion, a lansat acuzații dure după vot:

„Ați ales să mențineți Curtea Constituțională în procesul electoral la alegerile prezidențiale. Ați respins acest proiect de lege al opoziției după cum astăzi, în Parlament, în ciuda afirmațiilor pompoase ale Alinei Gorghiu, ați ales să puneți gunoiul sub preș cu privire la hărțuirea sexuală a studentelor”.

Deputatul a adăugat: „Astăzi, un om care a câștigat alegerile este chemat la IPJ pentru controlul judiciar (…), asta este forma voastră de a opri orice reformă în statul român. (…) Președintele numit, Nicușor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor. Le-ați văzut cu toții, nu?”

Întrucât Senatul este cameră decizională, proiectul va ajunge acum pe masa senatorilor, care vor da verdictul final.

