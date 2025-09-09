Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Curtea Constituțională a României patru sesizări de neconstituționalitate, acuzând Guvernul Bolojan de „gesturi abuzive” în procedura angajării răspunderii în Parlament.

AUR acuză guvernul că a folosit „nejustificat” noțiunea de urgență pentru a-și asuma răspunderea pe pachetele de legi, fără o dezbatere parlamentară adecvată.

„Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, se precizează în comunicat.

AUR consideră că măsurile Guvernului reprezintă „un atac sistematic asupra separației puterilor și o tentativă de concentrare a puterii legislative în mâinile Executivului”, criticând astfel „un atac sistematic asupra separației puterilor”.

Deși procedura este reglementată de Constituție, „Articolul 141 din Legea fundamentală permite Guvernului să adopte un program sau un proiect de lege fără a urma procedura legislativă obișnuită”, iar în cazul asumării răspunderii, proiectul se consideră adoptat dacă nu este contestat prin moțiune de cenzură.

AUR atrage atenția asupra încălcărilor constituționale și a “urgenței” false

„Analiza proiectelor adoptate prin asumarea răspunderii dezvăluie încălcări constituționale de o gravitate excepțională”, susține AUR, acuzând „utilizarea falsei urgențe pentru a ocoli Parlamentul”.

„Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică”, afirmă AUR, care continuă: „crearea artificiale a urgenței” reprezintă o „fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe”.

Reprezentanții AUR se așteaptă ca judecătorii CCR să „respingă integral proiectele” și să transmită un „semnal ferm că democrația nu poate fi subminată prin artificii legislative”.

„România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, mai precizează AUR în comunicat.

