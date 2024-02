Caz similar cu cel de corupție anchetat de DNA, în administrația Clotilde Armand

Un alt caz, similar cu cel anchetat anchetat și făcut public recent de Direcția Națională Anticorupție (DNA), în Brașov, a fost semnalat de un consilier local și la sectorul 1 din Capitală.

În data de 6 februarie 2024, un comunicat de presă al DNA preciza: “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectele:

BOGHIU FLAVIA-RAMONA, viceprimar al municipiului Brașov și

MANOLACHE CRISTINE, șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primăriei municipiului Brașov,

pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”.

În ordonanța procurorilor se arată că în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 01.04. – 10.08.2021, cele două suspecte, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute de legislația primară și fără aprobarea autorității publice deliberative (Consiliul local), ar fi permis, în mod nelegal și cu titlu gratuit, unei asociații, să folosească imobilul denumit „Catacombe Brașov”, aflat în proprietatea Primăriei municipiului Brașov, pentru organizarea unor evenimente.

Prin demersurile menționate mai sus ar fi fost produs Primăriei municipiului Brașov un prejudiciu total de 304.010 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit, în același cuantum, pentru asociația respectivă.

“Suspectelor li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, a transmis DNA.

Un caz similar este de doi ani și în sectorul 1, potrivit fostului consilier local Dan Podaeu, care a demisionat recent din PNL și din administrația publică locală.

“Acest lucru se întâmplă de doi ani de zile, la nivelul sectorului 1, cu Piața Amzei și cu partenerii doamnei Clotilde Armand. Am sesizat toate instituțiile referitor la această situație fără precedent și, în zilele următoare, vă anunțăm pe această cale că eu și colegul meu (n.r. – Adrian Oianu) vom face încă o plângere penală”, a afirmat Podaru, în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 1, în care s-a luat act de demisia sa și de cea a colegului său Adrian Oianu.

“Nu pot să nu remarc că, de când domnul președinte interimar de la PNL mi-a spus că nu mai am voie să vorbesc în general deloc în Consiliu, doamna primar vine la ședințe”, a declarat Oianu, în cadrul aceleiași ședințe de consilu.

“Astăzi am fost martori la un ultim circ în acest mandat al Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1, în calitate de consilieri locali din partea Partidului Național Liberal. În ședința Consiliului Local care s-a desfășurat la sediul Primăriei Sectorului 1 s-a luat act de încetarea de drept a mandatelor de consilieri locali deținute de subsemnatul Dan Podaru și colegul Adrian Oianu, în urma demisiei noastre din consiliu și din PNL.

După cum am arătat și în cadrul ședinței consiliului local, am început acest mandat cu o formă de opoziție constructivă, îl voi termina la fel și nu mă voi opri din a denunța corupția. În cadrul ședinței de astăzi am arătat că: „de pe site-ul oficial al DNA am fost cu toții informați despre descinderile care au avut loc la primăria din Municipiul Brașov unde s-a reținut o formă de ilegalitate a două angajate care timp de patru luni de zile, fără aprobarea autorității publice deliberative, adica fără votul Consiliului Local, au cedat prin comodat un spațiu unei asociații. Acest lucru se întâmplă de doi ani de zile la nivelul Primăriei Sectorului 1, cu Piața Amzei și cu partenerii dnei. Clotilde Armand. Am sesizat toate instituțiile referitor la această situație fără precedent și în continuare vă anunțăm pe această cale că eu și colegul meu Adrian Oianu vom face încă o plângere penală împotriva primarului sectorului 1.”

Decizia de a renunța la funcția de consilier local și de membru al PNL este un act de responsabilitate și un semnal prin care, atât eu, cât și Adrian Oianu am dorit să ne exprimăm nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate activitățile de către administrația Sectorului 1.

De la preluarea mandatului, în 2020, am încercat să aducem schimbări pozitive și să susținem inițiative care să contribuie la dezvoltarea comunității noastre. Tenacitatea cu care am susținut aceste proiecte și modul în care am sancționat managementul dezastruos al primarului Clotilde Armand au fost întotdeauna în beneficiul cetățenilor și credem că au fost și în favoarea PNL pe care îl consideram un partid al dialogului și transparenței, atunci când am aderat la această formațiune politică. Inițiativele și luările noastre de poziție nu au fost însă înțelese ca atare de președintele interimar al Organizației PNL Sector 1, George Tuță, care este decis să valideze prin orice mijloace corupția orchestrată de camarila USR-istă strânsă în jurul lui Clotilde Armand. Din decembrie 2023, am fost martori la un stil de conducere caracterizat de lipsa de transparență, incompetență și lipsă de responsabilitate din partea PNL și considerăm că nicio persoană responsabilă nu poate accepta această situație.

Adrian Oianu a detaliat, în ședința de Consiliu de astăzi, care sunt motivele care stau la baza demisiei sale: „O să intru puțin în amănunte despre de ce mi-am dat demisia din Consiliu. Și nu pot să nu remarc că de când domnul președinte interimar de la PNL mi-a spus că nu mai am voie să vorbesc, în general, deloc, în Consiliu, doamna Primar vine la ședințe. Ați observat asta? Dincolo de această poveste, vă spun două motive pentru care mă simt ușurat că mi-am dat demisia din Consiliu. Ca să nu o mai lungim, ce am constat eu din cei 3 ani și jumătate de când sunt prezent aici – mă uit și îmi dau seama că doamna Primar Clotilde Armand de la Sectorul 1 a făcut același lucru pe care l-au făcut foarte mulți primari în ultimii 35 de ani. A amânat toate investițiile pentru ultimul an. Nimic nou sub soare, nu știu cum se gândește că ăsta e un nou fel de a face politică și administrație în sectorul 1. Din momentul când am intrat în Consiliu, nu am văzut niciun fel de investiții pentru locuințe sociale, pentru școli, pentru parcări, pentru spații, pentru cultură, pentru piețe, nimic timp de 3 ani și jumătate. Asta e o tactică cinică împotriva cetățenilor Sectorului 1. Ăsta e un mare motiv pentru care nu mai vreau să particip la această mascaradă.”

Prin această demisie dorim să atragem atenția asupra problemelor grave cu care se confruntă Sectorul 1 și să încurajăm o dezbatere deschisă cu privire la modalitățile de a îmbunătăți modul în care este administrat acest sector, lipsit de buget și lipsit de un edil responsabil. Atât timp cât la Sectorul 1 va persista actuala administrație care funcționează în disprețul legii și al cetățeanului, cu girul conducerii PNL Sector 1, sectorul nu se va dezvolta.

Vă asigur că eu și Adrian Oianu vom continua să ne dedicăm energia și resursele pentru a susține valorile și interesele comunității din Sectorul 1. Sunt convins că împreună și doar respectând pluralismul de idei și dezbaterea publică deschisă putem face diferența și să aducem schimbările necesare pentru a transforma Sectorul 1 într-un loc mai bun pentru noi toți”, au scris cei doi foști consilieri pe Facebook.

În cadrul ședinței de ieri, un consilier local PNL a înjurat-o pe Clotilde Armand.

