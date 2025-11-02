Evenimentul, descris de USR drept momentul de „desemnare oficială a candidaturii”, marchează startul campaniei interne a formațiunii pentru alegerile locale din 7 decembrie

Președintele USR, Cătălin Drulă, va fi confirmat, duminică, drept candidat oficial al partidului pentru Primăria Municipiului București, în cadrul unei conferințe a filialei USR București, urmată de ședința Biroului Național al formațiunii. La eveniment este așteptat să participe și șeful statului, Nicușor Dan.

Evenimentul, descris de USR drept momentul de „desemnare oficială a candidaturii”, marchează startul campaniei interne a formațiunii pentru alegerile locale din 7 decembrie. Sunt invitați peste 400 de membri și simpatizanți ai partidului, iar printre vorbitori se numără Dominic Fritz, liderul USR București, fostul ministru Vlad Voiculescu și actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu.

Prezența președintelui Nicușor Dan la o reuniune de partid nu ar fi o premieră în istoria recentă. În trecut, și alți șefi de stat au participat la congrese ale formațiunilor din care proveneau politic: Klaus Iohannis a fost la congresul PNL din 2021, iar Traian Băsescu la reuniunea PDL din 2013. Totuși, niciunul nu a luat parte la lansarea unui candidat pentru Primăria Capitalei. Constituția interzice președintelui în funcție să fie membru de partid, dar nu limitează participarea sa la evenimente politice.

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie 2025, în contextul creat de demisia lui Nicușor Dan din funcția de primar general, după câștigarea alegerilor prezidențiale din mai.

Calendarul electoral prevede depunerea candidaturilor între 12 și 17 noiembrie, soluționarea contestațiilor până la 20 noiembrie și startul oficial al campaniei în 22 noiembrie. Buletinele de vot vor fi tipărite în 2 decembrie, iar scrutinul se va desfășura între orele 7:00 și 21:00, într-o competiție care se anunță una dintre cele mai tensionate din ultimii ani pentru Capitală.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube