Judecătorii CCR acuză presiune politică după declarațiile liderilor USR

Judecătorii Curții Constituționale (CCR) sunt din nou în centrul unui scandal politic. Magistratul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reclamat luni existența unei „presiuni directe și inadmisibile” asupra CCR, după ce mai mulți lideri USR au făcut declarații legate de numirea judecătorilor de către partidele aflate la guvernare.

Într-o postare pe Facebook, Alin Ene, membru CSM, a subliniat că afirmațiile publice ale politicienilor „pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”.

„Declaraţiile recente prin care liderii unui partid din coaliţia de guvernare atrag public atenţia judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiţi de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă şi inadmisibilă asupra Curţii”, a scris magistratul.

Ene a criticat și declarațiile anterioare ale unor lideri politici, care sugerau că Guvernul ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraților ar fi declarată neconstituțională.

„Nu mai există limite, nici măcar aparențe”

Judecătorul a atras atenția că transmiterea publică a acestor mesaje are consecințe grave:

„Aceasta spune că nu mai există limite, că nici măcar nu ne mai chinuim să păstrăm nişte aparenţe, să mimăm democraţia. Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democraţiei din România (…) a fost nedreaptă. Facem totul pe faţă, la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar, despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem”, a scris Ene.

Reacția Guvernului și a UDMR

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că pachetul legislativ privind reducerea deficitului bugetar este constituțional, iar modul de numire al judecătorilor CCR ar trebui să ducă la decizii convergente cu cele ale Guvernului.

„În interpretarea Guvernului, aceste pachete (…) sunt constituţionale. Altfel, judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei emanaţia unor decizii politice în România”, a precizat Miruță la Digi24.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat, pe 8 septembrie, că dacă reforma pensiilor ocupaționale nu rezistă la CCR, „legitimitatea acestui guvern dispare”.

Poziția USR

Liderul USR, Dominic Fritz, a subliniat la rândul său că este dificil pentru Guvern să continue activitatea dacă CCR consideră neconstituțională legea privind pensiile magistraților:

„Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a declarat Fritz.

Curtea Constituțională urmează să discute pe 24 septembrie legea privind pensiile magistraților, împreună cu celelalte acte din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

