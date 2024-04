Candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat joi că a mers cu metroul săptămâna aceasta pentru a arăta că Metrorex trebuie să vină la Primăria Capitalei, potrivit news.ro.

”O să repet gestul, pentru că eu consider că trebuie să fii aproape de oraş şi asta este cel mai important. Eu pacienţii nu mi i-am consultat prin internet, am avut o relaţie directă cu ei”, a mai spus acesta.

Medicul a menţionat că trebuie realizată o interconectare a tuturor mijloacelor de transport în comun într-un sistem integrat.

Candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Capitalei a fost întrebat joi despre fotografiile în care apare circulând cu metroul ”Vreau să fiu convins că metroul este o soluţie fiabilă, am văzut singur că timpii de deplasare sunt mult mai scurţi aşa că fac acest demers în mod evident, dincolo de pozele frumoase pe care le aveţi din metrou, în sensul de a arăta că Metrorex trebuie să vină la Primăria Capitalei. O să repet gestul, pentru că eu consider că trebuie să fii aproape de oraş şi asta este cel mai important. Eu pacienţii nu mi i-am consultat prin internet, am avut o relaţie directă cu ei şi asta şi vreau să fac dacă m-am angajat în acest demers”, a spus Cîrstoiu.

El a precizat că e a doua oară săptămâna asta când merge cu metroul şi că a mai fost cu metroul de la Străuleşti până la Gara de Nord, şi înapoi, cu copilul.

”Am mers şi cu tramvalul 45 tot cu copilul. Eu încerc să îmi cresc copilul normal, iar dacă m-am angajat în demersul de a face ordine în oraş şi de a însănătoşi oraşul, cred că trebuie să promovez în primul rând eu asta”, a completat candidatul. Despre transportul public, Cătălin Cîrstoiu a spus că e nevoie de o interconectare a tuturor mijloacelor de transport în comun într-un sistem integrat.

”Oamenii sunt foarte frumoşi care merg cu mijloacele de transport în comun iar părerea mea este că trebuie realizată o interconectare a tuturor mijloacelor de transport în comun într-un sistem integrat, asta e cheia. Văd zilnic, şi când sunt cu maşina, că autobuzele sunt foarte pline, tramvaiele la fel, troleibuzele la fel şi asta se datorează lipsei oricărei preocupări a Primăriei Generale şi a lui Nicuşor Dan de a îmbunătăţi mijloacele de transport în comun”, a arătat Cîrstroiu.

”Soluţia este reprezentată de benzi unice pentru mijloacele de transport, asta trebuia făcut de mult. Dacă avem şi metroul şi imaginăm şi nişte intermodale, cred că lucrurile merg bine. La Gara de Nord şi la Răzoare, între momentul în care te dai jos din metrou şi până ajungi la următorul mijloc de transport faci mai mult decât e permis. Primarul avea un expert din New York, nu a venit, aşa că îl lăsăm să îl caute în continuare”, a mai comentat candidatul alianţei PSD-PNL la primăria Capitalei.

Primăria București ar putea prelua Metrorex

Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, s-a întâlnit cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, printre multe alte subiecte abordate de cei doi fiind și trecerea metroului bucureștean din subordinea ministerului în cea a Primăriei Capitalei.

Posibilitatea preluării de către Primăria Municipiului București a Metrorex, implementarea biletului unic de transport în zona București-Ilfov, modernizarea Centurii Capitalei, situația lucrărilor la Pasajul Domnești, au fost temele principale de discuție între cei doi oficiali.

“Încă de la preluarea mandatului, am discutat cu toate guvernele, atât pentru trecerea companiei Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei, cât și despre transferul centurii București către PMB. În toate capitalele Uniunii Europene, acestea sunt în administrarea autorității locale, care poate astfel să acționeze eficient și unitar pentru modernizarea transportului public local și regional”, a declarat Gabriela Firea.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!