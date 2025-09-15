Cardul Panini de debut al lui Lionel Messi, vândut pentru un record de 1,5 milioane de dolari

Un card de debut Lionel Messi din sezonul 2004-2005, Panini Mega Cracks, evaluat cu nota maximă 10 de către prestigioasa companie de autentificare a cardurilor, Professional Sports Authenticator (PSA), a fost vândut recent pentru suma record de 1,5 milioane de dolari prin rețeaua privată de vânzări Fanatics Collect.

Vândut pentru o sumă record

Marketplace-ul de tranzacții private de lux Acquir a fost cel care l-a achiziționat. Aceasta este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un card de fotbal, depășind recordul anterior de 1,33 milioane de dolari pentru un card Pele din 1958, tranzacționat privat în 2022. Vânzarea survine la doar câteva zile după ce casa Goldin Auctions a intermediat o tranzacție de 1,1 milioane de dolari pentru un alt card Messi din aceeași serie, evaluat tot la nota maximă 10.

Rețeaua privată de vânzări Fanatics Collect conectează colecționarii de top cu carduri care nu sunt public listate spre vânzare, fiind rezervată pentru tranzacții de peste 10.000 de dolari. În august, prima lună completă de funcționare, rețeaua a generat 8 milioane de dolari în aproximativ 30-40 de tranzacții, conform unei surse din cadrul Fanatics.

CITEȘTE ȘI – Situație tensionată la CFR Cluj! Doi jucători refuză să plece, deși nu mai intră în planurile clubului

Potrivit raportului PSA, au fost evaluate 838 de exemplare ale cardului Messi nr. 71 din setul Panini Mega Cracks, dintre care doar 20 au primit nota Gem-Mint 10. Cardul vândut pentru 1,5 milioane de dolari include și certificarea Diamond de la Mike Baker Authenticated, un serviciu de autentificare recunoscut pentru PSA, Beckett Grading Services și Sportscard Guaranty Corporation, considerată un semn al stării „uber-elite” în rândul colecționarilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.