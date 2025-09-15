Situație tensionată la CFR Cluj! Doi jucători refuză să plece, deși nu mai intră în planurile clubului

Drilon Islami și Alessandro Micai au oferte, dar nu vor să rezilieze contractele și riscă să fie trimiși la antrenamente separate.

CFR Cluj trece printr-o perioadă complicată atât pe teren, cât și în afara lui. După un start de sezon modest, cu echipa aflată aproape de zona retrogradării după doar 9 etape din Superligă, oficialii din Gruia se confruntă acum și cu probleme administrative.

Drilon Islami (24 de ani) și Alessandro Micai (32 de ani) nu acceptă rezilierea contractelor, deși pe numele lor există oferte din străinătate. Patronul Nelu Varga, întors recent din Africa, a anunțat „începutul Revoluției” la club, dar cei doi fotbaliști rămân cazuri delicate.

„Au oferte, dar preferă să stea la Cluj”

Surse din interiorul clubului au dezvăluit pentru GSP.ro: „Au oferte, există interes, dar nu vor să rezilieze”. Dacă vor continua să refuze plecarea, Islami și Micai vor fi excluși din lot și se vor pregăti separat până la următoarea perioadă de transferuri.

Islami, doar o singură prezență în lot

Mijlocașul kosovar a venit în vară de la FK Priștina, unde fusese căpitan și câștigase Cupa Kosovo. În prezentarea oficială, CFR sublinia experiența sa de 143 de meciuri în țara natală, inclusiv la FC Drita și FC Ferizaj. Cotat la 600.000 de euro de Transfermarkt, Islami a prins lotul clujenilor o singură dată, la înfrângerea cu Universitatea Craiova (2-3), pe 3 august.

Micai, folosit o singură dată și „sărit” de noul portar

Alessandro Micai, venit liber de contract de la Cosenza, unde apăra în Serie B, a bifat doar un meci pentru CFR: remiza 3-3 cu FC Botoșani, pe 17 august, în care a primit trei goluri. De atunci, nu a mai fost folosit și nu mai intră în planurile clubului, mai ales după aducerea lui Octavian Vâlceanu.

Astfel, cei doi rămân „cazuri speciale” pe care CFR Cluj trebuie să le gestioneze, în condițiile în care echipa caută soluții urgente pentru a redresa situația din campionat.

