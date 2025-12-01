Captură uriașă de țigări la Calafat: 1,5 milioane de țigarete confiscate. Șofer sârb, arestat preventiv

O operațiune comună a polițiștilor de frontieră din Giurgiu – Calafat și a vameșilor din Craiova s-a soldat, joi, 28 noiembrie, cu una dintre cele mai mari capturi de țigări de contrabandă din ultimii ani: peste 1,5 milioane de țigarete ascunse într-un camion care tranzita România.

Captură uriașă la Calafat

Potrivit Poliției de Frontieră, camionul – un ansamblu rutier înmatriculat în Ungaria – era condus de un cetățean sârb în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria. Vehiculul a fost oprit pentru control pe DN 56, în zona stației de taxare a podului Calafat–Vidin. Conform documentelor de însoțire, șoferul transporta paleți cu ulei de motor.

În urma verificărilor, echipa mixtă de control a descoperit însă, în remorcă, 75.000 de pachete de țigări fără marcaje fiscale, ascunse printre marfa declarată. Valoarea totală a capturii este estimată la 2.250.000 lei. Atât țigaretele, cât și camionul au fost indisponibilizate.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 1.500.000 de țigarete pe care un cetățean sârb le-a introdus pe teritoriul României fără documente legale. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Polițiștii au stabilit că șoferul nu deținea niciun fel de documente de proveniență pentru marfa descoperită, iar întreaga cantitate fusese introdusă ilegal în țară. Cazul este investigat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, pentru infracțiunea de contrabandă.

Cetățeanul sârb a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă pentru identificarea rețelei din spatele transportului ilegal. Autoritățile spun că astfel de capturi indică intensificarea tentativelor de introducere în România a țigărilor de contrabandă, în special pe rutele balcanice.

