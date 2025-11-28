Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, principala asociație monarhistă din România, a organizat joi, în Saloanele Jockey Club Român, din București, conferința „Regina Maria, Regina inimii și conștiinței românești”, la 150 de ani de la nașterea celei care este cu siguranță cea mai remarcabilă figură feminină a istoriei României.

Evenimentul s-a înscris totodată și în programul aniversar al Jockey Club Român, care celebrează un secol și jumătate de existență și memorie istorică și a reunit cercetători, critici de artă și specialiști ai studiului istoriei monarhiei și ai istoriei epocii moderne, într-o amplă reflecție asupra personalității legendare, moștenirii culturale, diplomatice și spirituale ale Reginei Maria – „regina-simbol” a României, una dintre cele mai luminoase figuri ale istoriei naționale.

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

Conferința și-a propus să facă o incursiune amplă în epoca transformatoare, fascinantă și zbuciumată de la începutul secolului XX, când Regina Maria s-a afirmat ca un simbol al curajului și al diplomației, dar și ca o voce distinctă în arta, cultura și politica românească.

Invitații prezenți au susținut prelegeri dedicate principalelor momente din viața reginei sufletului națiunii române, de la modul în care a interacționat cu oamenii politici ai vremii, la rolul esențial jucat în timpul Marelui Război și la contribuția sa la Marea Unire.

Au fost discutate, de asemenea, relațiile sale cu cele mai importante personalități culturale ale epocii sale, activitatea sa în promovarea imaginii României în străinătate și patronajul său asupra artei și frumosului.

Conferința a fost atât un eveniment istoric și cultural, cât și o celebrare a spiritului vizionar al Reginei Maria: o femeie modernă, cu o forță de caracter rară, ce a marcat profund identitatea națională.



Prin prezentările ample, deschizătoare de noi perspective, evenimentul a reconstituit chipul complet al Reginei, ca diplomată, artistă, mamă și conducătoare, și a readus în atenția publicului contemporan valorile și idealurile pe care le-a întruchipat.





Tematica acestei conferințe a fost una deosebită

Temele conferinței au inclus:

„Regina Maria și pasiunea pentru artă și frumos”, susținută de Adrian Buga – critic de artă:



„ Regina Maria, așa cum o numea un distins poet „al doilea Soare pentru România”, este o femeie despre care vorbesc cu foarte multă emoție, nu o poți cuprinde în câteva decenii. Obiectele ce au aparținut Reginei Maria sunt martori tăcuți ai Familiei Regale. Astfel, prezint tinerilor o altă parte a istoriei, cea a obiectelor.”

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

„Înalt Patronajul Reginei Maria: susținerea activităților și dezvoltării culturale”, Teodora Constantinescu – profesor de muzică, soprană:



„Regina Maria a avut o pasiune pentru portul popular românesc, pe care l-a promovat neobosit, continuând tradiția instaurată de Regina Elisabeta, de a purta ia românească, implicându-și și fiicele în acest efort național. Exemplul regal a fost preluat și de organizații feminine importante precum „Liga Națională a femeilor române” sau „Societatea națională a femeilor ortodoxe române””.

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

„Regina Maria și relația cu politicienii de frunte ai secolului XX”, Lucrețiu Tudoroiu – istoric și publicist:

„ Dacă Regina Maria ar fi reușit, fie în 1926, fie în 1929, să facă parte din Regența care întâi a fost votată a se institui în cazul morții Majestății Sale Regelui Ferdinand I și respectiv apoi la momentul morții prim-președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Gheorghe Buzdugan, ar fi reușit să intre în locul acestuia eu cred că evoluția istorică a României ar fi fost diferită pentru că sunt șanse mari, nu pot spune 100%, să nu mai fi avut restaurația, 8 iunie 1930, să-l fi avut pe Regele Mihai I la o maturitate firească și la o punere în valoare a unui stil de a face politică, mai vechi, cum era cel al Reginei Maria și al Regelui Ferdinand, și nu cel al Regelui Carol al II-lea, o politică tipică pentru anii 30, anii ascensiunii fascismelor în Europa.”

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

„Rolul Reginei Maria în înfăptuirea Marii Uniri”, Andrei Daniel Gheorghe – istoric, deputat PNL:



„ Regina Maria, deși nu a fost născută în România, deși nu a cunoscut limba română din copilărie, deși a ajuns în România fără să știe multe despre acest loc și despre noi ca națiune, a iubit România precum puțini români au știut s-o facă. Și Regina Maria rămâne pentru noi toși nu doar un simbol și un reper, ci este acea dovadă vie a faptului că, iată, prin monarhie se poate crea o națiune, se poate duce mai departe un destin al unui popor, iar iubirea pe care o regină, un rege reușesc să le aibă pentru poporul lor este un lucru unic, este un lucru care creează distincție, care creează noblețe și care creează istorie. Regina Maria este cea mai mare româncă pe care am avut-o în istoria noastră modernă, deși nu era născută în România, deși nu avea origini românești și venea din Marea Britanie.”

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

„Regina Maria și atitudinea față de tendințele violente și autoritariste din politica anilor ’30”, Andrei Cătălin Galiță – cercetător CNSAS, membru de onoare al ANRM:



„ Cu privire la raportarea ei la regimurile autoritare și totalitare din Europa, trebuie să spunem că Regina Maria este un personaj atipic pentru acei ani, dar cât se poate de actual pentru noi astăzi. Dacă vreți, este un model de personalitate democratică, autentică, tolerantă, empatică, cu o raportare absolut corectă la ceea ce înseamnă valorile democrației si ale libertatii. Aceasta este Regina Maria.”

„Regina Maria și Transilvania”, Victor Ciorbea – membru de onoare al ANRM:



„ Regina Maria avea avantajul că ba se întâlnea cu vărul Regele George al V-lea(Regele Marii Britanii), ba cu vărul Țarul Nicolae al II-lea, întâlniri de vacanță, întâlniri prietenești, familiale, după care, după începerea războiului, chiar marele Ionel Brătianu, care era un apropiat al Reginei, un sfetnic bun și poate omul politic care a influențat-o enorm, îi cerea împreună cu Regele Ferdinand să scrie câte o epistolă către cei doi, să-i convingă de necesitatea idealului național și de a fi de partea viitoarei Românii Mari. În cele din urmă aceste lucruri s-au regăsit în tratatul de intrare a noastră în război, alături de Antantă, în convenția privind operațiunile militare, iar odată devenită Regină rolul ei era din ce în ce mai important. În acel tratat scria printre altele, pe lângă realizarea unității naționale, mai ales se prevedea această eliberare a transilvănenilor de sub dominația străină.”

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

Moderatorul conferintei a fost Cătălin Șerban, președintele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM):

„Dacă România a supraviețuit și a progresat de-a lungul timpului, asta se datorează, mai mult ca la alte națiuni, elitelor.



Regina Maria este exemplul cel mai elocvent în acest sens, acest lucru fiind chiar foarte clar o dată cu urcarea pe tron a Regelui Ferdinand, soțul Său: „Moartea subită a lui Carol I o chema, în septembrie 1914, să împartă grijile și suferințele unui tron înconjurat de atâtea primejdii și disputat între așa mari datorii. Pentru întâia oară, cea ținută departe de ce se numește politică, avea cuvântul. Și-l avea hotărâtor, fiindcă era vorba de dreptate și de omenie, e ceea ce e mai nobil în cerințele morale ale umanității”, o caracteriza Nicolae Iorga.””

Foto RL, Jockey Club, 27.11.2025

Participanții au putut, astfel, să contempleze imaginea acestei mari personalități de la conducerea țării și să afle cât de mare este nevoia, astăzi, de o figură excepțională și de un asemenea model, un caracter desăvârșit și o Regină a cărei viziune se răsfrânge până în ziua de azi.

Seara s-a încheiat cu un vin d’honneur și socializare.

