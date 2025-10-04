Canalizarea Capitalei a preluat în două zile debitul unui râu major

Dana Macsim
Peste șase milioane de metri cubi de apă au fost tranzitați prin rețea, reprezentând mai mult de 40% din capacitatea Lacului Morii

Ploile abundente din 2 și 3 octombrie au pus la grea încercare infrastructura de canalizare a Bucureștiului, care a fost nevoită să facă față unui volum de apă comparabil cu debitul Râului Mureș. Potrivit unei analize Apa Nova, cantitățile de precipitații au depășit în mai puțin de două zile media lunară multianuală pentru luna octombrie, scrie News.ro.

În seara de 3 octombrie, în doar o oră și 45 de minute, s-au înregistrat 22,2 l/m², adică jumătate din media lunară a lunii octombrie. În total, între dimineața zilei de 2 octombrie și miezul nopții de 3 octombrie, precipitațiile au însumat 52,47 l/m², adică 118% din media obișnuită.

În perioada analizată, Administrația Națională de Meteorologie a emis opt avertizări pentru București, inclusiv coduri portocalii și galbene pentru ploi și intensificări ale vântului.

Debitul maxim înregistrat în sistemul de canalizare a depășit 200 m³/s, un nivel echivalent cu debitele medii multianuale ale unor râuri importante precum Mureșul (184 m³/s), Oltul (177 m³/s) sau Siretul (220 m³/s). În total, peste șase milioane de metri cubi de apă au fost tranzitați prin rețea, reprezentând mai mult de 40% din capacitatea Lacului Morii.

Echipele de intervenție au primit și soluționat aproximativ 500 de sesizări, astfel încât sâmbătă dimineață traficul din Capitală se desfășura normal, potrivit companiei.

