Călin Georgescu va continua să fie supravegheat prin control judiciar în dosarul în care este acuzat că a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis Judecătoria Sectorului 1.

Instanța a constatat legalitatea măsurii luate la adresa lui Călin Georgescu prin ordonanța procurorului din 26 februarie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Călin Georgescu, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C. proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. (…) Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

Sprijinit de susținători la tribunal

Luni, Georgescu a fost așteptat la tribunal de câteva zeci de susținători care au afișat steaguri tricolore.

„Continuarea controlului judiciar şi convocarea săptămânală la poliţie este un abuz total împotriva dreptăţii şi adevărului. Rămân constant şi spun că singura mea armă de apărare este legea şi am convingerea că Justiţia îşi va face datoria, respectând doar principiile de drept”, a declarat fostul candidat la prezidențiale.

Acuzații și restricții în cadrul controlului judiciar

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și crime de război. El este acuzat și de promovarea continuă a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (5 acte materiale).

În cadrul controlului judiciar, el are mai multe interdicții: nu poate părăsi țara fără acordul autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

