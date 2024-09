Ministrul Energiei nu exclude scenariul în care va fi menținută plafonarea şi după 31 martie 2025

Sebastian Burduja dă asigurări că şi după 1 aprilie 2025, consumatorii vulnerabili vor fi protejaţi.



„Avem pregătit un comitet interministerial compus din experţi, inclusiv din mediul academic, care vor pregăti soluţia legislativă nouă, până la 31 decembrie 2024. Luăm în calcul un mecanism de protejare a oamenilor cu venituri reduse şi pentru care costurile cu energia pot avea o pondere mare în totalul costurilor gospodăriei. În acest mecanism, vom avea în vedere respectarea garanţiilor constituţionale privind caracterul de stat social al României, asigurarea unui nivel de trai şi respectarea demnităţii umane. Avem în vedere ca, pentru consumatorii casnici, furnizarea energiei electrice şi termice să devină obligaţie de serviciu public, cu toate mecanismele administrative de subvenţionare. Prioritatea este definirea clară a criteriilor de eligibilitate pentru consumatorii vulnerabili. Luăm în calcul venituri sub un anumit prag, familii numeroase, persoane care utilizează aparate medicale. Am început să analizăm datele de la Institutul Naţional de Statistică şi un scenariu de lucru este să luăm în calcul venitul total al gospodăriei, costurile totale cu facturile de energie electrică + gaze naturale şi numărul de membri din gospodărie”, a detaliat Burduja, într-un interviu publicat sâmbătă seară de ziarulunirea.ro.



El subliniază că autorităţile şi-au propus ca „nici o gospodărie să nu ajungă, după ce îşi plăteşte facturile, sub pragul minim de venit, conform INS, pragul sărăciei relative”. „Pentru că vedem astăzi o piaţă europeană nefuncţională, nu excludem deloc scenariul în care menţinem plafonarea şi după 31 martie 2025”, mai declară ministrul Energiei.