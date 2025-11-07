Bulgaria oferă mai multă putere consumatorilor: utilizatorii pot rezilia contractele de telefonie dacă operatorii majorează prețurile

Parlamentul Bulgariei a aprobat, vineri, o serie de amendamente la Legea comunicațiilor electronice, care le oferă consumatorilor dreptul de a rezilia contractele de telefonie mobilă fără penalități, în cazul în care operatorii decid unilateral să crească tarifele. Măsura, adoptată în a doua lectură, este considerată una dintre cele mai importante reforme în domeniul protecției consumatorilor și ar putea afecta peste trei milioane de abonați din întreaga țară.

Dezbaterea din Adunarea Națională a vizat, în principal, consolidarea drepturilor utilizatorilor în relația cu furnizorii de servicii telecom, dar și alinierea legislației bulgare la normele europene din Digital Services Act.

Cea mai mare susținere a primit-o propunerea înaintată de Martin Dimitrov, deputat al coaliției „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată”, care a subliniat că noile reglementări vor aduce mai multă libertate și competiție pe piață.

Este un pas semnificativ înainte, care le oferă oamenilor o alegere reală. Le arătăm operatorilor că abonații nu sunt obligați să rămână blocați în contracte de doi ani, indiferent de modificările de preț, a declarat Dimitrov.

Inițiativa a primit sprijin și din partea partidului naționalist „Renașterea”, care a propus extinderea termenului în care utilizatorii pot decide dacă își reziliază contractul la trei luni, pentru a le oferi timp suficient să compare ofertele și să reacționeze la eventualele indexări diferite aplicate de companii.

Totuși, nu toate propunerile au fost adoptate. O inițiativă separată, susținută de Bozhidar Bozanov, care viza simplificarea procesului de portare a numerelor de telefon, a fost respinsă. Bozanov propunea ca operatorii să nu mai poată bloca transferul unui număr după încetarea contractului, indiferent de partea care inițiază procedura.

În timpul discuțiilor, deputatul Ivaylo Chorov (Renașterea) a avertizat asupra posibilelor riscuri ascunse în unele dintre noile prevederi, menționând că acestea ar putea deschide ușa către forme subtile de cenzură online. El a criticat ideea de „expeditor de încredere”, pe care a descris-o drept „un fel de procuror digital” ce ar putea decide ce tip de conținut sau comportament este acceptabil din perspectiva politică sau socială dominantă.

