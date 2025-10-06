Ucraina: 263 de soldați ucraineni ar fi fost executați ca prizonieri de către ruși

Ucraina investighează drept posibile execuții moartea a 263 de soldați ucraineni care ar fi fost uciși după ce s-au predat sau au fost luați prizonieri de către trupele ruse, potrivit unui comunicat emis luni de Parchetul General, citat de EFE.

Parchetul investighează de asemenea ca posibile asasinate moartea în iulie 2022 într-o închisoare din Olenivka, în zona ocupată de Rusia în regiunea ucraineană Donețk (est), a 59 de prizonieri de război ucraineni în urma unei explozii produse în baraca lor, despre care Kievul crede că a fost provocată din interior și o atribuie rușilor.

Potrivit comunicatului, biroul procurorului general a deschis deja 80 de dosare pentru aceste presupuse execuții, iar nouă soldați ruși au fost acuzați oficial ca fiind responsabili de crime. Ucraina efectuează de obicei astfel de proceduri în absența celor incriminați.

Ucraina documentează de regulă aceste cazuri pe baza unor înregistrări video apărute pe rețelele sociale sau filmate de dronele armatei sale, în care se pot vedea momentele de după capturarea soldaților ucraineni pe câmpul de luptă.

Kievul și prizonieri de război ucraineni care s-au întors în Ucraina în urma schimburilor de prizonieri cu partea rusă denunță, de asemenea, torturi sistematice în timpul captivității lor în Rusia.

Potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei, în septembrie se aflau încă în captivitate în Rusia peste 2.500 de soldați ucraineni.

