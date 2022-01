Britanicii, gest frumos pentru siguranța femeilor. Linia telefonică prin care sunt asistate femeile singure în drum spre casă

Siguranța femeilor este din nou în centrul atenției in Marea Britanie. Mersul acasă noaptea este adesea una ditre temerile lor cele mai acute.



Acum, o linie telefonică de asistență numită Strut Safe, lansată în Edinburgh anul trecut, ține companie femeilor atunci când merg singure acasă.

Apelanta i-a spus lui Alice că se îndrepta spre casă.

Fata i-a dat lui Alice numele, vârsta, ziua de naștere, adresa și o descriere completă a modului în care arăta și a fiecărui articol de îmbrăcăminte pe care îl purta.

„Ea i-a spus: „De asta vei avea nevoie””, spune Alice. „Încă îmi amintesc exact ce a spus că poartă”.

Alice, 22 de ani, și prietena ei Rachel Chung au venit cu ideea unei linii de asistență telefonică pe care oamenii să o poată apela dacă merg singuri acasă noaptea în aprilie 2021. Nu a trecut mult timp după ce au participat la o priveghere pentru Sarah Everard.



„Am fost devastați și supărați”, a declarat Alice pentru BBC.

„Așa că am cumpărat un telefon ieftin, am cerut oamenilor să se ofere voluntar pentru a răspunde și am postat numărul în grupurile comunitare”.

Strut Safe a preluat apeluri în fiecare weekend de atunci.



„S-ar putea să-și fi lăsat prietenii înapoi la club, iubitul lor nu răspunde sau este prea târziu să-și sune mama. Astfel încât ele să poată sta la telefon cu unul dintre voluntarii noștri în timp ce merg acasă.”



spune Alice