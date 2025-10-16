Un hacker încarcerat ar fi reușit să pătrundă în sistemul informatic al Poliției Penitenciare, modificând pedepse și drepturi ale deținuților. Sindicatele acuză conducerea ANP de ascunderea incidentului, iar Ministerul Justiției anunță o anchetă penală.

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, susține că Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) ar fi încercat să ascundă o breșă majoră de securitate, descoperită inițial la Penitenciarul din Târgu Jiu.

„Este evident că s-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP. Colegii din celelalte judeţe nu ştiau despre această breşă care a avut loc şi care a fost semnalată pentru prima dată la Târgu Jiu. Asta dovedeşte fără echivoc că această breşă a fost muşamalizată din dorinţa de a nu exista suspiciuni cu privire la imposibilitatea conducerii ANP de a gestiona problemele din penitenciare. Azi conducerea ANP este una împuternicită, adică numită politic, nu printr-un concurs”, a declarat Andreica la un post de televiziune.

Sindicalistul a mai adăugat că în sistem există „reticență în a pune pe masă problemele reale”, subliniind că „există această tendință de a ascunde problemele ca să pară că totul funcționează și totul este ok”.

Hacker încarcerat, autorul breșei de securitate

Conform Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), un hacker aflat în detenție la Târgu Jiu ar fi exploatat vulnerabilități din sistemul informatic al Poliției Penitenciare, reușind să acceseze și chiar să modifice date sensibile.

„În timp ce comisarul șef Geo Bogdan Burcu este ocupat cu hărțuirea sexuală a polițistelor de penitenciare, din pozițiile de top management pentru care a zgâriat și mușcat ca să le ocupe, deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă destul de lungă de timp, influențând pedepse și drepturi!”, se arată într-o postare publicată de sindicat pe Facebook

Deținuți cu acces total în sistem

SNPP susține că deținuții – unul dintre ei „autodeclarat cu nume de cod în rețeaua Anonymous” – ar fi obținut conturi de administrator cu acces complet la sistemul informatic, conturi create inițial pentru personalul din penitenciare și rămase active necontrolat.

„Din acele conturi au avut acces total la absolut orice, nu doar să vadă, ci şi să modifice, adică să influenţeze pedepse, drepturi, mobilităţi deţinuţi şi, în general… orice”, mai spun sindicaliștii.

Incidentul ar fi fost descoperit întâmplător, după ce o polițistă de penitenciare a observat „inadvertențe în conturi (sume de bani/cumpărături)” și a dat alarma.

ANP: „A fost o afectare temporară a confidențialității”

Într-un comunicat oficial, Administrația Națională a Penitenciarelor a confirmat existența unui „posibil incident informatic”, precizând că s-au efectuat „multiple verificări tehnice pentru izolarea și remedierea situației”.

ANP a sesizat IPJ Gorj, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, notificând totodată și firma dezvoltatoare a aplicației informatice.

Instituția subliniază că nu a fost vorba despre o spargere a bazelor de date, ci despre „o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date”, măsurile de izolare fiind deja aplicate.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat că a fost deschisă o anchetă penală în acest caz.

