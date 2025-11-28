5.7 C
AcasăEconomieEconomie internă

Bolojan cere tăieri de cheltuieli în toată administraţia: „Nu se va întâmpla nimic dacă sunt mai puțini directori”

Economie internăȘtirile zilei
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Foto: unsplash.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „un lucru de bun simț” ca toate autoritățile să adopte reduceri de cheltuieli, subliniind că „nu se va întâmpla nimic” dacă anumite servicii, funcții de conducere sau sume forfetare ale parlamentarilor vor fi diminuate.

Bolojan a afirmat că și ministerele Apărării și Interne trebuie să-și analizeze bugetele și să reducă acolo unde este posibil, fără a afecta capacitatea operațională a instituțiilor de apărare și ordine publică.

Premierul a precizat că instituțiile care au implementat deja măsuri de reducere a cheltuielilor – precum sectorul educației și Senatul – nu vor fi supuse unei noi runde de tăieri.

Bolojan a explicat că la nivel central este nevoie de o analiză detaliată pe ministere și autorități. Un exemplu dat a fost Ministerul Agriculturii, care are numeroase servicii deconcentrate la nivel județean.

„Nu se va întâmpla nimic dacă de la 1 ianuarie vor fi mult mai puţine servicii deconcentrate, vor fi mai puţini directori, mai puţin directori adjuncţi şi sunt convins că se va vedea că nu se întâmplă nimic”, a afirmat premierul la Digi 24, referindu-se la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală.

Despre situația educației și reducerea cheltuielilor

Întrebat dacă aceste tăieri vor afecta și educația, Bolojan a explicat:

„Am spus că toate ministerele trebuie să fie parte a acestui efort, cei care au făcut deja acest efort, mi se pare logic să nu mai fie încă o dată puşi sub o presiune suplimentară”.

El a menționat că educația și-a adus deja contribuția prin măsuri precum creșterea normei didactice.

Premierul a oferit și exemplul Senatului, unde la începutul anului s-a aplicat o reducere de 20%:

„Dacă la Senat s-a făcut o reducere de 20%, mi se pare de bun simţ ca, dacă şi-au făcut-o anul acesta şi este probată prin cheltuieli bugetare… să nu mai participe încă o dată la partea de reducere”.

Parlamentarii nu ar fi afectați de o reducere a sumelor forfetare

Bolojan a menționat că nu ar exista consecințe semnificative dacă suma forfetară a parlamentarilor ar fi diminuată cu 10%.

Premierul a explicat că populația acceptă mai ușor aceste măsuri atunci când vede că toți – în special cei cu funcții și venituri mai mari – participă la efortul de reducere a cheltuielilor.

Zone unde reducerea personalului nu este posibilă

Deși în unele ministere se pot opera restructurări, Bolojan a subliniat că există domenii unde reducerea personalului nu este posibilă, cum sunt Ministerul Apărării și Ministerul de Interne. În aceste cazuri, spune el, pot fi optimizate alte tipuri de cheltuieli.

„Şi Ministerul Apărării trebuie să-şi facă o analiză de cheltuieli şi să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea noastră de apărare şi Ministerul de Interne, fără să afecteze capacitatea de ordine publică”, a explicat premierul.

Propunere: un singur dispecerat pentru Poliție și Jandarmerie

Bolojan a avansat și o soluție pentru reducerea costurilor în structurile de ordine publică: unificarea dispeceratelor Poliției naționale, Poliției locale și Jandarmeriei.

El a detaliat că în prezent România are între 4.000 și 5.000 de angajați în aceste dispecerate. Mutarea tuturor într-un singur centru ar crește eficiența și ar elibera personal pentru activități operative:

„Eficienţa e mult mai mare, iar oamenii care sunt eliberaţi din dispecerat… se duc în stradă şi în felul acesta am făcut economie”.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
