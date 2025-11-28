Ilie Bolojan a declarat joi că Executivul trebuie să intervină ferm pentru a elimina opțiunile de pensionare anticipată care nu au o fundamentare reală.

Totodată, premierul a subliniat necesitatea analizării și altor categorii profesionale care beneficiază de sisteme speciale de pensionare, mult mai rapide decât media.

Întrebat dacă după sistemul magistraților vor fi vizate și alte categorii cu pensii necontributive, Bolojan a atras atenția asupra unei probleme critice a pieței muncii.

„Doar 53% din românii între 55 și 64 de ani muncesc” – un semnal de alarmă

„Noi suntem în situaţia în care, alături de Italia, suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană ca număr de populaţie activă implicată în economie. Gândiţi-vă că între 55 şi 64 de ani, care este o vârstă totuşi de maturitate profesională, doar 53% din populaţia României lucrează într-o anumită formă. Sigur, unii sunt plecaţi din ţara în străinătate, dar foarte mulţi sunt pensionaţi. (…) Gândiţi-vă că în fiecare an ies tot mai mulţi oameni în pensie care nu sunt înlocuiţi de generaţiile care vin din urmă. (…) Prin urmare, dacă nu luăm măsuri pentru ca toate posibilităţile de pensionare anticipată care nu sunt justificate de, nu ştiu, o greutate foarte mare, lucru în mediu foarte toxic sau situaţii în care, efectiv, condiţia fizică este o condiţie de bază pentru a putea lucra, atunci nu vom repara aceste lucruri”, a spus Bolojan la Digi 24.

Reforma pensiilor magistraților: vârsta standard, 65 de ani

Oficialul a explicat că proiectul ce urmează să fie adoptat prevede ca magistrații să se pensioneze la vârsta de 65 de ani, cu o pensie de maximum 70% din ultimul salariu.

Această abordare, afirmă el, ar trebui adaptată și extinsă către alte categorii profesionale, acolo unde este posibil.

Pensionare anticipată doar acolo unde meseria o impune

„Această regulă trebuie extinsă şi la celelalte categorii, sigur, ţinând cont de un specific. Şi am dat un exemplu. Gândiţi-vă că una este să ai un jandarm în pază la o instituţie unde, aşa cum vedem în foarte multe locuri, oamenii care sunt în pază sunt la 60-65 de ani şi nu se întâmplă nimic şi alta este să ai un jandarm în intervenţie, în brigada de intervenţie, care trebuie să poarte pe el ţinuta de apărare şi în acelaşi timp este înjurat, se dă în el cu pietre din caldarâm, şi aşa mai departe. Acolo e nevoie de o formulă de pensionare accelerată. Dar nu mai putem să vedem această situaţie fără să intervenim, şi, din punctul meu de vedere, indiferent cine este în guvernare, trebuie să intervină şi la celelalte categorii care au sistemele de pensionare mult mai rapide”, a mai spus premierul.

