Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, că este posibil ca bugetul pentru anul viitor să nu fie finalizat în decembrie, urmând ca procedura să se prelungească în ianuarie.

Bolojan a explicat că întârzierea este legată de necesitatea adoptării legislației care să asigure un cadru bugetar predictibil.

„Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil”, a precizat premierul, adăugând că România trebuie să coboare deficitul bugetar la un nivel apropiat de 6% în 2026. „Dacă ar fi să fac o exprimare, aş putea să spun 6-6,5%”, a completat acesta.

Datoria publică, în creștere accelerată

Bolojan a atras atenția asupra împrumuturilor mari contractate de stat în ultimii cinci ani. „Ne-am împrumutat ca ţară, accelerat, în ultimii cinci ani în zile”, a spus el, menționând că datoria totală a României a depășit 200 de miliarde de euro.

Premierul a explicat că, în ciuda unui grad de îndatorare apropiat de 60%, situat sub media UE, România se confruntă cu dobânzi mult mai mari decât alte state:

„Dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble decât cele pe care le plătesc alte ţări”.

El a dat și un exemplu comparativ: „Chiar dacă astăzi România a are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, … problema noastră de bază este că pe fondul scăderii rating-ului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble”.

Dobânzi uriașe: 55 de miliarde lei în acest an

Premierul a detaliat costurile dobânzilor pe care România le achită anual: „Noi am plătit dobânzi care s-au situat în ultimii ani între 7 şi 8% iar acum le-am coborât foarte puţin sub 7%”.

El a subliniat impactul acestor costuri asupra finanțelor țării: „Asta înseamnă că anul viitor, dar şi anul acesta, dobânzile pe care le plăteşte şi le va plăti România sunt la aproape 3% din PIB-ul României”.

Conform calculelor prezentate de Bolojan, statul plătește în 2025 aproximativ 55 de miliarde de lei, adică 11 miliarde de euro, iar anul viitor suma ar putea ajunge la 12 miliarde de euro.

„Din deficitul de 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor”, a avertizat premierul, adăugând că fără scăderea acestora „ne vom duce într-o fundătură”.

Bolojan a criticat lipsa de consecvență a statului în privința deficitului bugetar: