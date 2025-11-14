Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că Guvernul intenţionează să propună lichidarea unor companii de stat care înregistrează pierderi constante și care reprezintă „o gaură neagră” pentru banii publici.

Șeful Executivului a precizat că săptămâna viitoare va fi făcută publică lista cu aceste firme.

Bolojan a menționat că, deși nu a oferit toate numele, CFR Marfă, care raportează pierderi semnificative de mulți ani, se va regăsi pe listă.

Impactul pierderilor asupra economiei

Premierul a subliniat că pierderile companiilor de stat se adaugă la deficitul bugetar și au efecte asupra finanțelor publice.

„Avem aproape 50 de companii, încă, în care nu sunt respectate procedurile de desemnare a conducerii acestora după legislaţia care este acceptată de Uniunea Europeană, transparenţă şi aşa mai departe. Aici lucrăm pe două componente: pe de o parte, pentru ca în companiile unde sunt pierderi cronice, unde pasivul este mult mai mare decât activul, să finalizăm procedurile de lichidare, deci aceste companii care sunt, de fapt, o gaură neagră (…) companiile de stat trebuie lichidate, o parte dintre ele, şi în aceste zile definitivăm lista, săptămâna viitoare se va comunica lista pe care Guvernul va lucra într-o primă etapă pentru lichidarea acestora.”, a declarat Ilie Bolojan pentru Europa Liberă.

Șeful Guvernului a atras atenția și asupra riscului pierderii de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență dacă nu se asigură numiri transparente și profesioniste la conducerea companiilor de stat.

Problema de fond: administrarea companiilor de stat

Bolojan a explicat că problema nu ține doar de cerințele europene, ci de modul de administrare a activelor statului:

„Şi atunci, cu cât aceste companii sunt administrate mai bine, cu atât serviciile pe care le oferă sunt mai bune. Şi pentru mine este o prioritate să punem presiune pe toate conducerile acestor companii să-şi facă datoria şi să livreze performanţă. Şi asta a fost ceea ce am făcut în această perioadă. Dar nu-i atât de simplu, pentru că unii sunt cu diferite contracte de management în care, din păcate, nu au condiţii care să-i stimuleze să facă performanţă, în care au multe drepturi şi puţine obligaţii.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.