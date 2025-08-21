De către

Echipa norvegiană Bodo/Glimt este ca și calificată în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat formația austriacă Sturm Graz cu scorul de 5-0, miercuri seara, pe teren propriu, în prima manșă a play-off-ului. Totodată, în această seară, Celtic s-a încurcat cu Kairat, iar Mourinho și Fenerbahce rămân cu emoţii.

Play-off-ul UEFA Champions League a început cu meciuri spectaculoase şi rezultate surprinzătoare. În turul competiţiei care decide ultimele echipe calificate în grupele UCL, favoritele au avut parte atât de demonstraţii de forţă, cât şi de şocuri neaşteptate.

Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Kasper Hogh, Odin Luras Bjortuft, Ulrik Saltnes, Hakon Evjen și de William Boving (autogol).

Celtic a fost ținută în șah de Kairat Almatî, 0-0, la Glasgow.

La egalitate s-a terminat și duelul dintre Fenerbahce, echipă antrenată de Jose Mourinho, și Benfica Lisabona, 0-0, în ciuda faptului că lusitanii au jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Florentino (71).

FC Basel și FC Copenhaga au încheiat nedecis, 1-1. Xherdan Shaqiri a deschis scorul pentru elvețieni (14 – penalty), dar danezii au egalat prin brazilianul Gabriel Pereira (45+3). Basel a jucat din min. 82 în inferioritate numerică, ghanezul Jonas Adjetey primind al doilea cartonaș galben.

Rezultatele din prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor:



Marți



Ferencvaros Budapesta (Ungaria) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) – FC Bruges (Belgia) 1-3



Miercuri



Bodo/Glimt (Norvegia) – Sturm Graz (Austria) 5-0

Celtic Glasgow (Scoția) – Kairat Almatî (Kazahstan) 0-0

FC Basel (Elveția) – FC Copenhaga (Danemarca) 1-1

Fenerbahce Istanbul (Turcia) – Benfica Lisabona (Portugalia) 0-0

Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 26 și 27 august.

