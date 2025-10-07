Blocajul afectează zeci de mii de angajați federali, trimiși acasă sau obligați să lucreze fără salariu în lipsa bugetului

Criza bugetară din Statele Unite se adâncește, după ce Senatul american a respins luni, pentru a cincea oară, propunerile de finanțare care ar fi permis redeschiderea guvernului federal. Nici proiectul democraților, nici cel al republicanilor nu a reușit să obțină cele 60 de voturi necesare pentru adoptare, menținând impasul legislativ care durează de cinci zile.

Blocajul afectează zeci de mii de angajați federali, trimiși acasă sau obligați să lucreze fără salariu în lipsa bugetului. Președintele Donald Trump a avertizat că un nou eșec legislativ va declanșa concedieri masive, în timp ce Casa Albă a început deja să colaboreze cu agențiile pentru a pregăti eventualele reduceri de personal.

Disputa politică se concentrează pe finanțarea sistemului de sănătate. Democrații insistă ca legislația să includă măsuri care să garanteze continuarea subvențiilor pentru americanii cu venituri mici și să anuleze reducerile aplicate programului Medicaid. Republicanii promovează o variantă „curată” a proiectului de lege, fără modificări suplimentare în domeniul sănătății.

După votul din Senat, Donald Trump a acuzat opoziția de blocarea procesului legislativ, însă a lăsat de înțeles că este dispus să negocieze. Liderii democrați au respins afirmațiile președintelui, susținând că nu s-au făcut progrese reale în discuții.

Administrația avertizează că, dacă situația nu se rezolvă rapid, concedierile vor deveni inevitabile. „Nu vrem să vedem oameni concediați. Dar dacă închiderea se prelungește, consecințele vor fi serioase”, a transmis purtătorul de cuvânt, Karoline Leavitt.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube