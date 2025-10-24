Există o perioadă din an în care grija pentru ten se întâlnește perfect cu bucuria cumpărăturilor: Black Friday. Este momentul ideal pentru a testa formule inovatoare și pentru a-ți transforma îngrijirea pielii într-un ritual de răsfăț. Serumuri, creme pentru ten, măști, device-uri și branduri îndrăgite, ai de unde alege când vine vorba de coșul de cumpărături de Black Friday!

La Notino, unde selecția este uriașă, poți găsi exact produsele adecvate nevoilor tale. Dacă ar fi să alegi un singur produs de îngrijire, acela este serul. Concentrat, eficient, cu molecule mici care pătrund adânc în piele. Estée Lauder Advanced Night Repair, reface bariera pielii și diminuează semnele oboselii peste noapte. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, pentru tenurile mixte sau cu imperfecțiuni, La Roche-Posay Hyalu B5 Serum, perfect pentru pielea deshidratată sau ternă. Pune pe lista ta și Medik8 Intelligent Retinol 6TR, un ser antirid intens și eficient care va regenera primele straturi ale epidermei în doar două săptămâni.

Un truc util, dacă vrei să încerci mai multe formule, optează pentru kituri mini sau seturi de călătorie cu reduceri generoase în această perioadă, perfecte pentru testare sau cadouri.

Bucură-te din plin de Black Friday la cosmetice dacă nu ai trecut încă de la crema de față light de vară la cea mai consistentă pentru sezonul rece. Dacă ai ten sensibil sau reacționezi la schimbările de temperatură, acesta este momentul să faci provizii. Cremele dermatocosmetice au termen lung de valabilitate, iar reducerile ajung uneori la 40%.

Pe lista de reduceri ar putea fi CeraVe Moisturizing Cream sau CeraVe PM Lotion. Sunt produse clasice, fără parfum, bogate în ceramide și acid hialuronic, perfecte pentru orice tip de ten. Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator este crema gel care oferă hidratare profundă și un finish luminos, ideală sub machiaj. Crema de noapte de la Filorga, TIME-FILLER NIGHT 5XP, este un produs revoluționar, care îți hrănește tenul în timp ce dormi, în timp ce reduce aspectul a 5 tipuri de riduri; ridurile de pe frunte, ridurile dintre sprâncene, laba gâștei, șanțurile nazolabiale și ridurile de la somn.

Să nu uităm de unele dintre cele mai iubite produse cosmetice de îngrijire la tenului! Branduri precum Missha, Some By Mi, Holika Holika sau Mizon sunt adesea incluse în campanii cu reduceri semnificative. Este perioada perfectă pentru a-ți completa rutina K-Beauty cu măști hidratante, esențe sau creme cu Centella, melc sau acid hialuronic, la prețuri mult mai accesibile.

Black Friday 2025 vine și cu reduceri consistente la dispozitivele de curățare, tonifiere sau masaj facial, care duc eficiența produselor cosmetice la alt nivel. De exemplu, Foreo Luna Mini 3 care curăță porii în profunzime, dar blând, și stimulează microcirculația. Este momentul ideal să îl prinzi la un preț bun. De asemenea, urmărește ofertele la seturile din piatră de jad sau cuarț, pentru că sunt ideale pentru drenaj limfatic și relaxarea feței.